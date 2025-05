CAMEROUN :: UNESCO partenaire technique Présente officiellement la plateforme sectorielle SIGE :: CAMEROON

Entendu comme étant La plateforme sectorielle intégrée du Système d'Information pour la Gestion de l'Éducation ( SIGE) , ainsi que la collection d'outils conceptuels et méthodologiques développés dans le cadre de son déploiement.

Cette plateforme présentée ce 8 mai à Yaoundé, vient orienter nos politiques éducatives en matière d'éducation de qualité avec les statistiques fiables ; auxquels appris part le gouvernement camerounais , partenaires internationaux, parties prenantes aux projets et acteurs clés du secteur de l'éducation. Cette cérémonie avec pour objectif de présenter la plateforme sectorielle intégrée du SIGE ( Système d'Information pour la Gestion de l'Éducation) et l'ensemble des documents et outils conceptuels et méthodologiques produits aux Ministres en charge du Secteur de l'Éducation et de la Formation et aux Partenaires Techniques et Financiers , de façon plus précis selon l' UNESCO, partenaire technique au projet, il était question de présenter la plateforme sectorielle intégrée Bilingue du SIGE , logée à l'INS , présenter également les annuaires du secteur de l'éducation et de la formation pour les années 2021/2022 et 2022/2023 et leurs rapports d'analyse.

Avec l'accompagnement technique de l'UNESCO et l'appui financier de la Banque Mondiale à travers le Pilier 6 du PAREC ( programme d'appui à la réforme éducative au Cameroun) ladite plateforme a également permis la production et diffusion des données statistiques du secteur de l'éducation et de la formation ; document de méthodologie de codification unique des établissements du secteur de l'éducation et de la formation ; le document de métadonnées des indicateurs du cadre de suivi de la SSEF 2023-2030 et bien d'autres. Il a d'ailleurs été également souligné au cours de cette cérémonie de présentation la mise en place des activités préparatoires vers la déconcentration du SIGE dans au moins cinq régions au MINEDUB, MINESEC, au cours de cette année.

Rappelons comme l'a si bien mentionné le représentant du ministre de l'éducation de base , le secrétaire général à l'éducation, c'est à la suite de l'adoption du plan stratégique nationale de développement et de pérennisation du SIGE et de la Carte Scolaire ( 2021-20230) que l'UNESCO partenaire technique a accepté d'accompagner le gouvernement camerounais dans la mise en place de cette plate forme bilingue accessible en ligne à l'adresse :https://sige-sectoriel.cm

Selon le représentant du Directeur du Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale on recense 8540 604 élèves apprenants et étudiants au Cameroun.

Néanmoins ce travail scientifique implique quelques défis , perspectives et recommandations.

Défis et perspectives du SIGE (2/2)

La déconcentration à court terme du SIGE dans dix (10) régions pour le MINEDUB et pour le MINESEC et à long terme pour l'ensemble du secteur de l'éducation et de la formation ; la mise en place d'une plateforme de géoréférencement dans le secteur de l'Éducation et de la Formation couvrant l'ensemble des Établissements du MINEDUB, MINEFOP, MINESUP, MINESEC, MINRESI et MINJEC ; la mise en place des comptes nationaux de l'éducation afin de compléter le SIGE avec les informations sur le financement et les dépenses du secteur éducatif; la Revue à mi-parcours du Plan Stratégique National de Développement du SIGE et de la Carte Scolaire, assorti d'un plan opérationnel 2026-2030.

Recommandations pour la pérennisation des acquis.

Mise à disposition à temps des ressources financières dans les sous-secteurs en vue du respect du calendrier harmonisé de production des données ; renforcer les services déconcentrés en personnels qualifiés pour la production des données ; assurer une large diffusion des données produites auprès des utilisateurs.