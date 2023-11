Cameroun :: «Bilé» La Collection Unique De Bijoux En Bois Qui Reconnecte L'africain À Ses Racines. :: Cameroon

Sensualité, créativité, originalité, allure de domination les mots ne suffisent pas pour décrypter et qualifier cet oeuvre de l'esprit ....eh ouui c'est un peu ça l'essence spirituelle de «Julie » dit Julienne EFOA créatrice de mode qui a su redonné vie aux bois venus des profondeurs de la forêt équatoriale : ça racine .

Elle a bien préparé sa venue depuis sa Suisse où elle y réside , consacré du temps pour dessiner minutieusement pièce après pièce ces différents bijoux en bois ça en vallait la peine , le public camerounais aime les choses bien faites , raffole le beau.

«Bilé» en langue fang beti signifie le «bois» ,nom donné à cette collection unique les unes aux autres , faites essentiellement en bois matière première de base , les perles , les coris viennent redonner une touche particulière et singulière à ces bijoux qui vous redonnent une allure de guerrier( ière) , eh ouui une fois encore Julienne EFOA nous transporte dans son univers artistique et créatif qui jaillit lors de sa rencontre avec le célèbre artisan Camerounais papa Aliou de regretté mémoire.

Une cinquantaine de pièces tous unique mixte que vous pouvez porter à n'importe quel occasion , ou offrir à un ami, un conjoint, un proche ; au passage des mannequins le 22 novembre dernier féru de mode ou pas personne ne restait indifférent, téléphone en main chacun immortalisait selon sa guise. Sous un fond de musique qui nous plongait tout droit vers la forêt vierge , aux chants d'oiseaux, bruit de l'eau qui ruisselle, loin des nuisances sonores auxquels nous sommes habitués.

Le retour à nos racines, via cette collection unique de julienne EFOA nous interpelle encore Africain qu'à tu fais de tes racines? Marier à un suisse à l'âge de 18 ans ,julienne EFOA, plus de 30 ans en Europe a su gardé jalousement sa couleur peau d'ébène reflet de cet assemblage de tissu marron, noir , qu'arbore ces mannequins authentique, une direction artistique mené des mains de maître par Yves -Tristan PRISO qui a su joué avec l'agencement pour valoriser et mettre en avant : l'hôte du jour «Bilé».

Le choix du Centre Culturel Ubuntu lieu de vie et de présentation de cette collection en terre Camerounaise en dit loin, un 22 novembre jour d'anniversaire de julienne EFOA, tout a été bien ficelé,une fois encore on s'interroge sur la profondeur de cet artiste pluridisciplinaire.

Elle a su perpétré le riche héritage de son Idol papa Aliou, l'oeuvre qu'elle continue avec ses fils , le résultat peut se voir en image.

Encore en séjour au Cameroun Julienne EFOA nourrit l'ambition de mettre sur pied une galerie d'art au Cameroun où ses oeuvres pourront être exposer. Mais en attendant la collection «Bilé» est disponible pour toutes les bourses, un bijoux en bois comme cadeau de fin d'année ça vous tente.