Présidentielles 2025 : Jean Bahebeck candidat de l'UPC pour le scrutin

Le Professeur Jean Bahebeck a été officiellement désigné comme le candidat de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) pour les élections présidentielles de 2025. Cette décision a été prise lors d’un comité directeur inclusif tenu ce mercredi 15 janvier 2025 à Bafoussam. Le Pr. Bahebeck, professeur de médecine, a été choisi parmi 12 autres candidats en lice, obtenant 27 citations sur les 139 présidents de section présents.

Un processus de sélection compétitif

Le comité directeur de l’UPC a vu une compétition serrée entre les candidats. Après le Pr. Bahebeck, Baleguel Nkot a obtenu 22 citations, suivi de Michel Eclador Pekoua avec 21 citations et Robert Bapooh Lipot avec 20 citations. Cette désignation marque une étape importante pour l’UPC, qui cherche à renforcer sa présence sur la scène politique camerounaise à l’approche des élections.

Un candidat expérimenté et respecté

Le Pr. Jean Bahebeck, âgé de 62 ans, est une figure respectée dans le domaine médical et éducatif au Cameroun. Sa candidature représente un mélange d’expertise technique et de leadership politique, ce qui pourrait attirer un électorat varié. Son engagement envers les valeurs de l’UPC, notamment la justice sociale et le développement économique, en fait un candidat crédible pour ce scrutin.

Contexte des élections présidentielles 2025

Les élections présidentielles au Cameroun sont prévues pour le 18 octobre 2025. Le président sortant, Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 43 ans, devrait se représenter pour un nouveau mandat. Cette élection s’annonce donc comme un moment clé pour l’avenir politique du pays, avec des enjeux majeurs tels que la stabilité, la réforme économique et la gouvernance.

Les défis pour l’UPC et Jean Bahebeck

Bien que la désignation du Pr. Bahebeck soit une étape positive pour l’UPC, le parti devra relever plusieurs défis pour se positionner comme une alternative crédible face au RDPC, le parti au pouvoir. La campagne électorale sera l’occasion pour le Pr. Bahebeck de présenter son programme et de convaincre les électeurs de sa capacité à diriger le pays.

En conclusion, la désignation du Pr. Jean Bahebeck comme candidat de l’UPC pour les élections présidentielles de 2025 marque un tournant pour ce parti historique. Avec un candidat expérimenté et un programme axé sur le développement et la justice sociale, l’UPC espère jouer un rôle clé dans le paysage politique camerounais.