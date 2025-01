Double identité au Cameroun : Mesures pour faciliter l’accès à la carte nationale d’identité :: CAMEROON

Face à la problématique récurrente de la double identité au Cameroun, qui a empêché de nombreux citoyens d’obtenir leur carte nationale d’identité (CNI), le gouvernement a décidé de prendre des mesures palliatives. Suite aux nombreuses plaintes, le président Paul Biya a donné des instructions fermes pour résoudre ce problème, notamment en vue de densifier l’inscription sur les listes électorales et d’assurer une participation massive à la prochaine élection présidentielle.

Dans son message à la nation du 31 décembre 2024, le président Biya a déclaré : « Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d’éprouver des difficultés pour s’inscrire sur les listes électorales, en raison du défaut de cartes nationales d’identité. Nombre d’entre eux se trouvent également, de leur propre fait, en situation de double identité. J’ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. »

Pourquoi la double identité ?

L’une des principales causes de la double identité au Cameroun est la modification de l’âge et de la date de naissance. Cette pratique, souvent motivée par le désir d’accéder à des services ou des opportunités réservés à certaines tranches d’âge, est facilitée par des faiblesses dans le système d’enregistrement des naissances et par l’action d’intermédiaires proposant des services de falsification. Conséquence : de nombreux Camerounais se voient refuser la CNI car le système indique qu’ils ont déjà une autre identité enregistrée.

Un enjeu de souveraineté nationale

La double identité a des conséquences multiples :

- Insécurité : elle facilite la fraude documentaire et l’usurpation d’identité.

- Exclusion sociale : de nombreux citoyens sont privés de leurs droits fondamentaux.

- Sous-développement : elle entrave les opérations bancaires, les transactions commerciales et l’accès aux crédits.

En s’attaquant à ce problème, le gouvernement démontre sa volonté de garantir l’égalité des droits et de favoriser la participation citoyenne aux élections.

Les prochaines étapes

À la suite de la déclaration du président Biya, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguelé, a invité les citoyens en situation de double identité à se rapprocher des délégations régionales de la Sûreté nationale pour régulariser leur situation. Un dispositif d’accompagnement a été mis en place pour faciliter les démarches administratives.

Par ailleurs, un nouveau système d’identification moderne et plus sécurisé, développé avec les partenaires allemands d’Augentic, est en cours d’implémentation. Ce système permettra, à terme, d’obtenir la CNI en deux jours maximum.

Cependant, l’augmentation des tarifs pour l’obtention de la CNI, passant de 2 800 FCFA à 10 000 FCFA, suscite des critiques. Malgré cela, cette mesure vise à moderniser le système et à intégrer les citoyens en situation de double identité.

En conclusion, les efforts du gouvernement pour résoudre le problème de la double identité et faciliter l’accès à la CNI sont un pas important vers l’inclusion sociale et la participation démocratique.