Cameroun :: Affaire Foncière À Bafoussam 3 : Une Veuve Abandonnée Face À L'injustice :: Cameroon

Le quartier de Bafoussam 3, plus précisément le lieu-dit Carrefour inter, est le théâtre d'une triste histoire d'injustice foncière qui a plongé une veuve, MAWA KENGNE Bernadette Chantale, dans le désarroi le plus total. Son histoire, marquée par la vente d'un terrain construit à Monsieur Oumbe Fopa Sylvestre, a conduit à des conséquences dramatiques pour la veuve.

La vente de ce terrain a déclenché des travaux de rénovation et d'agrandissement par Monsieur Oumbe Fopa Sylvestre, qui ont entraîné des blocages des eaux de ruissellement, endommageant ainsi la propriété et la servitude de MAWA KENGNE Bernadette Chantale. Malgré ses multiples démarches auprès des autorités locales, du chef de quartier au maire de Bafoussam 3, ses plaintes sont restées lettre morte depuis mars 2023.

Espérant une issue, la veuve s'est tournée vers le maire de Bafoussam 3, qui a mené une intervention sur le terrain et a établi un procès-verbal en mai 2023. Cependant, aucune mesure concrète n'a été prise pour résoudre le problème. Le deuxième adjoint au maire de Bafoussam 3, présent lors de cette descente, semble avoir ignoré la situation, laissant la veuve sans solution.

Dans un ultime recours, le fils de MAWA KENGNE Bernadette Chantale a contacté le premier adjoint au Préfet de Bafoussam, fournissant le procès-verbal. Malheureusement, malgré une nouvelle descente sur le terrain le 22 octobre 2023, aucune action corrective n'a été entreprise. Monsieur Oumbe Fopa Sylvestre continue ses travaux sans remettre en état la rigole bloquée, et les autorités locales semblent rester inertes.

La veuve, se sentant abandonnée, accuse Monsieur Oumbe Fopa Sylvestre d'avoir corrompu le deuxième adjoint au maire de Bafoussam 3 pour éviter toute sanction. Son appel désespéré à la presse vise à attirer l'attention sur cette affaire et à obtenir enfin justice pour sa famille. Les preuves matérielles et les documents de descente sur le terrain attestent de la véracité de ses déclarations.

Cette situation met en lumière une injustice foncière où les responsables locaux semblent ne pas agir pour protéger les droits des citoyens. Avec l'aide du public, cette affaire doit être résolue pour que MAWA KENGNE Bernadette Chantale et sa famille puissent retrouver une vie normale. Nous resterons vigilants et continuerons à suivre cette affaire jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour restaurer la justice et les droits des citoyens.