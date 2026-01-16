Cameroun 2026 : le naufrage annoncé d’un géant endormi :: CAMEROON

Le Cameroun navigue aujourd'hui en eaux troubles. Un budget 2026 en hausse de 14% masque une réalité alarmante : un déficit qui explose et un besoin de financement de plus de 3 100 milliards de FCFA. Cette situation intervient alors que le pays doit commencer à rembourser le FMI et que sa dette extérieure pèse lourd. Les fonds existent, mais plus de 5 600 milliards de FCFA de financements extérieurs restent inutilisés, bloqués par des lourdeurs administratives.

Le bilan social est tout aussi sombre. Près de 8 millions de Camerounais pourraient vivre dans l'extrême pauvreté d'ici 2026. Cette précarité alimente un phénomène massif : la fuite des cerveaux. Ingénieurs, médecins et entrepreneurs quittent un système perçu comme fermé et clientéliste. Cette saignée de compétences prive le pays de ses forces vives au moment même où il affronte des conflits armés majeurs dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Extrême-Nord.

L'instabilité politique récente a porté un coup sévère à l'économie. La crise post-électorale d'octobre 2025 a provoqué des pertes évaluées à 254,6 milliards de FCFA pour les entreprises et le fisc, paralysant la capitale économique Douala. Des dizaines de personnes arrêtées lors de ces manifestations sont toujours détenues, leur libération provisoire refusée.

Face à ce tableau, les promesses de l'exécutif, comme le plan spécial pour l'emploi des jeunes, peinent à convaincre. Le pays semble englué dans une gouvernance à deux vitesses : une communication officielle vantant les grands projets et la stabilité, contre une réalité de fractures sociales, de défiance et de stagnation économique.

Alors que le pays célèbre des réalisations infrastructurelles, une question se pose : à quoi servent les ponts et les barrages si la jeunesse, désillusionnée, n'y voit plus son avenir et choisit l'exil ?

