Paule Gaby, l'entrepreneur camerounais, vient de dévoiler son dernier chef-d'œuvre olfactif : Code Mboa, un parfum, fruit de la diversité, de l'authenticité, l'originalité et de la spécificité de la culture camerounaise et africaine. En puisant dans nos épices traditionnelles, Paule Gaby a créé cette essence unique, qui donne à respirer la nature dans un flacon.

Bien plus qu'un simple parfum, Code Mboa est un véritable hommage à notre tradition et à notre patrimoine immensément varié. Son nom évoque le Cameroun, représenté par le son indicatif 237, et nous invite à affirmer notre identité africaine et camerounaise en consommant ce que nous produisons localement. Code Mboa ambitionne de se positionner sur les étals d'ici et d'ailleurs comme un prototype de la création locale. Son créateur entend ainsi répandre ses senteurs à travers le monde.

Ce parfum d'ambiance se double d'un accessoire raffiné et utile, capable d'apaiser les esprits et de réjouir les cœurs. Code Mboa est donc bien plus qu'un simple produit, c'est un symbole de notre fierté et de notre engagement envers notre culture.

Kareyce Fotso, l'égérie authentique

Crée le 2 février 2018 les produits Paule Gaby sont aussi divers que variés. L'entrepreneur offre une gamme de parfum : « Miss Bantou », « Bantou », « Sen-suelle » et « Méta-morphose ». Ces parfums aux essences originales et typiquement camerounaises tirent leur quintessence dans la nature. Dans sa palette de produits, se trouve en bonne place Miss Bantou, un parfum au sillage floral d’oranger aux accents légèrement fruités et poudrés dévoilant des facettes boisées et rosées, Miss Bantou est un parfum magnifique, sophistiqué et divinement agréable. Pour représenter le visage de Miss bantou, Paule Gaby a choisi Une égérie qui incarne parfaitement les valeurs de la marque: Kareyce Fotso. Sa sélection s'explique par son adhésion aux idéologies de la marque et sa capacité à refléter notre héritage culturel à travers sa musique, son style et son engagement. En portant ce combat d'acceptation et de transmission de nos valeurs, elle contribue à faire connaître et adopter les produits de Paule Gaby.

Récemment, Paule Gaby a été présent à la FIAC (Foire Internationale d'Art de Douala) qui s'est tenue à Camtel Bepanda. Cet événement a été l'occasion parfaite de faire découvrir au public camerounais son nouveau parfum "Made in Cameroon". Le succès a été fulgurant, avec un premier stock rapidement épuisé. De plus, les prix abordables encouragent la consommation locale et permettent à tous de profiter de ces produits de qualité.

Pour plus d'informations sur Code Mboa et les autres produits de Paule Gaby, rendez-vous sur le site officiel ( https://paulegaby.com /).

Soyez fiers de porter les couleurs de notre culture et de soutenir l'entrepreneuriat camerounais !