Bénin :: Formation Reussie Des Journalistes Reporters Et Consultants Sportifs A Cotonou

C’est dans l’enceinte de l’HOTEL NOBILA que s’est déroulée du 13 au 18 novembre 2023 à Cotonou, la session de formation des journalistes reporters et consultants sportifs du handball. Une pléiade de dignitaires journalistes et consultants sportifs ont répondu à l’invitation des organisateurs. Prenant la parole au nom du groupe NOBILA, CAROLE ADENYO, Directrice Commerciale de NOBILA ASSURANCE, a tenu à exprimer sa gratitude aux formateurs pour leur dévouement. Elle a également remercié les participants pour leur ponctualité, leur intérêt à la formation et pour la qualité des interventions au cours de cette formation. C’est par un tonnerre d’applaudissement que les participants ont à leur tour, manifesté leur joie pour ces trois jours d’encadrement.

Pour la formatrice Amélie Goudjo, c’est un rêve qui devient réalité, c’est avec impatience qu’une telle rencontre était attendue, et elle est satisfaite par la qualité des échanges et de tout ce qui a été proposé. Elle félicite le personnel de l’HOTEL NOBILA resté disponible et génial au service de la cause. Du repas, au séjour, tout était de qualité, et surtout la réactivité autour de l’équipe, à leur arrivée. « On ne savait pas comment les choses se feraient, mais tout était à notre disposition, c’était hyper réactif, et surtout on a travaillé dans des conditions exceptionnelles.» Déclare-t-elle. C’est l’occasion d’honorer le PDG du groupe NOBILA en la personne de SALIF OUEDRAOGO, qui avait donné des consignes strictes pour la réussite du colloque au sein de son Hôtel. Des professionnels de la communication, et les consultants de sport du handball ont échangé pendant trois jours et ont appris des notions qui leur permettront de renforcer efficacement leur travail.

Ils sont désormais mieux armés pour commenter les matchs. Car la première fonction de la presse est de rechercher et de transmettre les nouvelles, d’informer sur ce qui se déroule sur le terrain. Le journaliste doit dire ce qui se passe sur un stade ; il doit être capable d’expliquer les décisions d’un arbitre et la tactique des deux équipes qui s’affrontent. La réalité que le journaliste rend compte, est la réalité qu’il observe. Bien sûr on ne dira pas qu’elle intègre à tout prix la notion d’objectivité. Le Benin est un pays qui avance sur le plan sportif, ses efforts en ce sens sont poussés et rendus nécessaires par l’attrait que les observateurs internationaux donnent à ce sport qui grandit de jour en jour. Le groupe NOBILA en général et par la voix de NOBILA INVESTMENT INTERNATIONAL en particulier, se disent prêts à soutenir toutes les initiatives liées au développement du handball. Ce séminaire de formation s’est terminé en beauté par des dégustations de mets succulents du lumineux Hôtel NOBILA. Cette rencontre réussie, a été très appréciée par les participants, avec un fort désir de voir d’autres événements similaires organisés à l’avenir.