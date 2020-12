Après le centre et l'ouest, c'était au tour des meilleurs enseignants de la région du littoral de recevoir leurs prix à l'occasion de la clôture de la septième édition de la campagne Quality Back To Shool initiée par la Fondation Fua Toula Kadji Defosso.

C'est désormais une tradition au sein de la fondation Kadji Defosso. Depuis sept ans, celle-ci a décidé de récompenser ceux la qui participent à éducation de nos enfants. À travers la campagne dénommée Quality Back To Shool, la fondation Fua Toula Kadji Defosso a pris sur elle de récompenser les meilleurs enseignants et proviseurs du Cameroun.

Après l'étape du vote qui se fait dans la plus grande transparence dès le lancement de ladite campagne, place a été faite aux récompenses proprement dites pour les seigneurs de la craie de Douala et kribi ce samedi 28 novembre à Douala. Il faut dire que compte tenue des mesures sanitaires imposées par la crises du Corona virus la cérémonie de récompense qui se déroule d'habitude en un seul lieu a été subdivisée en trois pour permettre à chaque récipiendaire de rentrer en possession de son lot ( ordinateur pour les enseignants et contrat d'assurance pour les proviseurs) sans enfreindre les mesures barrières édictées par le gouvernement en matière de regroupement.

Après Yaoundé et Bafoussam, l'étape de Douala de ce week-end était donc celle qui allait mettre la clé sous paillasson de l'édition 2020 de la campagne Quality Back To Shool. C'est ainsi que les 31 meilleurs enseignants ont reçu chacun un ordinateur portable tandis que quatre des meilleurs proviseurs sont repartis avec des contrats d'assurance automobile.Cette initiative de la fondation Fua Toula Kadji Defosso qui tend à se pérenniser est très apprécié du milieu éducatif . « Je dirais merci particulièrement à la Fondation Fu’a Toula Kadji Defosso, pour cette marque de reconnaissance qu’elle a porté à l’endroit des enseignants du Littoral que nous sommes.

Je dirais également merci à ma hiérarchie qui a bien voulu nous mettre au travail pour qu’en ce jour, nous nous retrouvons ici », declare un enseignant avec son ordinateur en main.

Pour Lucie Sangang la présidente de la fondation Fua Toula Kadji Defosso, Cette initiative qui est soutenue par le ministère des enseignements secondaires vise à aider les parents consommateurs à mieux préparer la rentrée scolaire et à valoriser davantage l’enseignant.