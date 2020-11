Paul Biya et ses ministres recherchent 1455 milliards pour développer l’agro-Industrie en 2030. A Batoufam les gens sont au sol surtout lorsqu’ils pensent aux programmes agropoles inscrits dans le DSCE.

Faisons un tour des projets dans l’agro-industrie déjà financés et qui n’ont jamais vu le jour :

Agropole riz de Galim 2013, projet d’1,2 milliards de FCFA assorti d’usine de riz .2020, pas l’ombre d’une usine.

Agropole ananas Nlowe dans le Mungo, 1,9 milliards assorti d’une usine de transformation d’ananas, pas l’ombre d’une usine.

Usine de Poulet Bomono, c'etait en 2012 l’usine n’existe plus, un milliards décaissé par le gouvernement parti au vent.

Usine poulet Bafang, l’usine n’existe plus, 500 millions de FCFA remis à Christophe Ekeng par le gouvernement, l’usine a fermé après trois semaines de fonctionnement.

Usine de manioc de Sangmelima sans manioc, le projet qui a coûté à l’Etat du Cameroun plus de 2,5 milliards de FCFA est abandonné dans la broussaille.

Usine des tracteurs d’Ebolawa abandonné 16 milliards de FCFA , les tracteurs sont dans la broussaille .

Usine de découpe des pommes de terre de Babadjou, pas l’ombre d’une usine, les promoteurs roulent en 4X4. Un milliard huit cent millions injectés par le contribuable camerounais.

Usine de mangues de N’Gaoundéré plus d'un milliard débloqué, jamais rien sur le terrain

Agropole poulet de chair de Yabassi,près de 600 millions de francs CFA détournés depuis plus de 4ans. En 2014, il y'a eu pose de la première pierre, depuis plus rien la promotrice a déposé un parpaing sur le site de production apres avoir recu le financement .

Entre autres ce que le DSCE a permis de financer, l’agropole de viande porcine de Kribi, de Bafoussam, de Yaoundé et ses environs ; d’ananas d’Awae ;poisson Yabassi ; de soja de Mokolo ; de poisson de Bankim ; production de maïs de Karewa, de Poli (Ouro-Dole et Sirdjam), de Nkoteng et Lembe-Yezoum, de Mbandjock etc…

MALGRE TOUT CECI LE PAYS IMPORTE POUR PRES DE 800 MILLIARDS DE NOURRITURE.