Après une rencontre avec le premier ministre, chef du gouvernement, Dion Ngute, Célestin Tawamba, le patron du GICAM souligne :

« Ce lundi, j’ai remis au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Joseph Dion Ngute, le Livre Blanc du GICAM sur l’économie camerounaise.

J’étais accompagné d’une délégation comprenant le vice-président de notre Groupement, Emmanuel De Tailly, deux autres membres du Conseil d’administration Laure Kenmogné et Jacques Jonathan Nyemb, du secrétaire exécutif adjoint et Economiste en Chef Vincent Koueté, ainsi que de mon directeur de cabinet Francis Sanzouango.

Ce Livre Blanc, inédit pour notre organisation, est le résultat d’un travail de réflexion en profondeur et de concertation avec l’ensemble des membres. À travers lui, le GICAM prend le parti du dialogue pour la construction d’une économie ambitieuse et forte.

Qu’il soit publié alors que notre pays est sous-programme d’ajustement structurel avec le FMI et subit durement l’impact des crises sécuritaires et de la pandémie de la Covid-19, donne un intérêt tout particulier aux échanges que nous avons eus avec le Chef du Gouvernement.

C’est l’occasion pour moi de remercier vivement le Premier Ministre pour son intérêt et son écoute prononcés.

Ce faisant, je salue notre parfaite identité de points de vue sur la nécessité d’agir vite et en conjuguant les efforts du Gouvernement et ceux du Patronat pour sortir le Cameroun et ses entreprises des crises économiques. C’est le minimum vital qui doit être garanti si le Cameroun doit prendre durablement le chemin de la relance économique, de la croissance forte et inclusive, et du progrès social. »