Dédouanement des "smart tools": une réponse microscopique et inappropriée à un problème structurel de mauvaise gouvernance, caractérisé par un niveau élevé d'économie informelle, une corruption endémique qui obère les performances des services publics.

S'apparentant à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin, et de mise en œuvre fastidieuse, cette mesure aggrave la misère, la précarité et la vulnérabilité des populations. Elle est en totale contradiction avec l'objectif gouvernemental de réduction de la fracture numérique. Une infrastructure numérique additionnelle qui aggrave le problème de l'éparpillement et de l'interopérabilité des plateformes virtuelles publiques (e.g. CNI, Douanes, Impôts, Guichet unique, etc.).

Une panoplie de solutions est pourtant envisageable avec des résultats bien meilleurs en terme de trésorerie. Par exemple, une économie budgétaire de un pourcent rapporte au moins 50 milliards FCFA par la réduction du gaspillage ; un gain de un point du PIB par des mesures de soutien de l'offre (production) rapporte au moins 45 milliards FCFA de recettes fiscales ; un accroissement de TVA de un point sur les communications électroniques aurait un résultat équivalent.

Hélas, cette mesure est la conséquence d'un leadership fondé sur une vision de répression permanente et multiforme des citoyens : policière, monétaire, fiscale, politique, etc. On passe outre le volet éthique relatif au processus opaque qui entoure le choix de l'opérateur, s'agissant de marchés publics.