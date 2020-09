A ces enfants dans la crise de maturité, à ces adultes qui nourrissent les regrets d’une vie, à ces autres qui envient et désirent tant le bonheur copié ailleurs, à ceux qui n’ont de talent, de projet, de rêve et de souhaits que l’invective contre un homme. La plus sincère des postures consiste à lire quelques pages d’histoire et à s’interroger sur notre propre parcours.

En défense résolue de Monsieur Paul Biya aujourd’hui, pour ce qu’il fut avant d’être ce qu’il est, pour le serviteur de la nation et le haut commis de l’Etat modèle d’alors, je dois interdire tout ce qui contre la logique de la vérité, voudrait travestir son passé, son histoire, ses mérites. Il ne fut ni né pour être président, ni fabriqué dans ce sens. L’homme n’a ni orchestré un quelconque complot pour la cause, ni donné la mort à un ou à des semblables humains pour y parvenir. Pourquoi en sommes-nous arrivés à manquer tant l’humilité et l’honnêteté ?

Personne ne nous transportera dans l’univers où l’on insulte l’histoire, et sème la guerre et le mensonge pour gagner le pouvoir, pour commander les humains, pour assouvir des ambitions et des vengeances personnelles.

Le Cameroun n’a ni besoin de cette cabale ni besoin de haine entre les communautés qui la composent. Et si c’est du pouvoir et pour le pouvoir que la haine anime quelques esprits, alors ils devraient attendre les cloches et les annonces du seigneur, le seul qui les choisira comme il a choisi en son temps, Paul Biya.

Du Nord-ouest et du Sud-ouest, c’est notre maladie et seul le dialogue nous en sortira, à condition que par ailleurs, la quête de réconciliation et de la paix, nous habite tous./.