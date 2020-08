CAMEROUN :: LES DÉBATS QUI VALENT L A PEINE :: CAMEROON

Le 16 août 2013 à 12h15, nous mettions en ligne, le poste qui suit :

''Le Cameroun où la gouvernance politique ne laisse, à vrai dire, présager aucune perspective d'encrage de Le Cameroun où la gouvernance politique ne laisse, à vrai dire, présager aucune perspective d'encrage de démocratie vivante n'est donc, au total, qu'une dictature néocolonialiste à la française. Cette dictature aux élans d'un totalitarisme vigoureux ignore ou brutalise toute forme d'expression de la souveraineté du Peuple. Elle ne s'accommode que nullement de la manifestation de toute expression de liberté au sein du Peuple et est prompt à sauter sur toute personne qui marque de manière soutenue, son refus définitif de se soumettre à l'option du ''silence républicain'' que promeuvent, dans le cadre de ce qu'ils ont convenu ici d'appeler ''démocratie appaisée'', ses zélés adeptes.

Qui plus est, le régime totalitaire néocolonial Camerounais repose à l'essentiel son architecture globale sur le mépris des idéaux, l'immoralité et l'irresponsabilité.

Le fruit de l'expression de ce régime est là. Palpable sous nos yeux : Voleurs et corrompus gouvernent et leurs oeuvres génèrent misère et désespoir dans l'ensemble de la communauté nationale toutes les régions et ethnies confondues.

Face à tel régime baignant dans le système néocolonial français qui l'a généré, ce n'est aucunement un simple bulletin de vote qu'il faut opposer si c'est sa chute et son remplacement par un régime démocratique participatif donc fécond, qui est le but à poursuivre et à atteindre. Car nulle part au monde il n'existe un cas d'école illustrant la chute d'une dictature de la nature de celle agissante au Cameroun PAR UN SIMPLE GLISSEMENT DANS LES URNES DE SIMPLES BULLETINS DE VOTE.

Ce qu'un Peuple qui entend orienter le vent dans la direction de ses espoirs doit adopter face à tels régime et système est :

- La mobilisation globale de la frange du Peuple restée malgré tout lucide et patriote dans la perspective des actions de toute nature propres à concourir rapidement au changement en faveur dudit Peuple, du rapport de force du moment ;

- L'insoumission généralisée de cette catégorie du Peuple à toutes les injonctions de toutes les structures du régime dont il s'agit ;

- L'engagement et la détermination des acteurs, se manifestant par leur présence physique, leurs apports matériels et financiers entre autres, à mener à bien la ''RÉSISTANCE JUSQU'AU BUT'' qu'ils engagent par le processus en trois points ci-dessus.

Il y a noter que l'expression d'une telle détermination ne peut se passer des actions populaires à grande échelle à mener dans la RUE, prise pour centre ou lieu par excellence d'expression d'un Peuple indigné, d'une communauté en désaccord justifié avec ses gouvernants comme l'est le Peuple Camerounais de l'époque présente, dans sa très vaste proportion. Dans ce sens, le penseur, à raison, affirme : ''La cuisine, le WC, le salon, le bureau etc. ne sont nullement les lieux d'expression d'une communauté indignée, d'un Peuple fâché. C'est la RUE qui est le lieu le plus approprié pour cette fin''.

Voici des décennies que j'insiste à développer cette thèse au sein du Peuple mien, le Peuple Camerounais, dans l'espoir de me faire comprendre et d'avoir l'adhésion totale au moins, de la frange du Peuple qui se sent concernée par ma démarche intellectuelle conséquente, citoyenne et patriotique ; sauf pour moi de rencontrer, de la part des concernés, une démarche de rechange de nature à permettre d'évoluer dans la même direction. Et le temps presse. Et l'action s'impose aux individus à conscience consciente car, affirme à juste titre le penseur, "la prospérité du mal repose sur l'inaction des gens de bien''.

Parlant du Cameroun mon pays d'origine, la présente approche est en rapport avec tous les pays d'Afrique qui se proposent de sortir enfin de l'oppression politique, culturelle, économique, militaire etc. qui leur est jusqu'à date imposée par les régime et système néocoloniaux surtout français.

Que la solidarité de tous soit la garantie de la sécurité de tous.

Humblement,

Cbt. MbouaMassok

Résistant Camerounais

Leader Nationaliste Panafricain Agissant

(237) 99 91 36 88