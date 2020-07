CAMEROUN :: NOURANE FOSTER TAXÉE DE POPULISTE APRÈS SA RENCONTRE AVEC LA FACTURE DE DIEU :: CAMEROON

Depuis la rencontre entre Nourane Foster et le créateur de «la chimamelure», la communauté de la députée est divisée.

Entre ceux qui estiment qu’elle encourage la dérive de la jeunesse et ceux qui pensent qu’elle vit dans l’ère de son temps, le ton est monté.

Certains pensent que Nourane est la députée du buzz, qui met à son profit le populisme, peu importe les questions de vertu. «Leçon de marketing 2.0 visiblement. Tant que ça peut donner la visibilité… », commente Lauryn. D’autres voient en ce coup médiatique, l’encouragement de la délinquance juvénile «car tous les enfants qui s’identifient en ce genre de chose devront baigner d’une manière ou d’une autre dans la délinquance», écrit Constant.

Pour expliquer la déception de cette partie de la communauté, certains ont posé la question de savoir ce que représente «chimamelure» ou encore «cranche d’ananas, tranche d’ananas» et la réponse est pour le moins surprenante. «En fait ce monsieur a fait du buzz avec une vidéo très compliquée à expliquer car extrêmement décousue mais qui a fait un buzz énorme», tente d’expliquer Aude.

Pour aller plus loin, certains pensent que les jeunes derrière la «chimamelure» encouragent la consommation de la drogue, ceux-là posent directement la question à ce sujet à l’honorable Nourane Fotsing «Mon député vous prenez ça séché ou frais ? parce que le condiment-là (ndr : cannabis) ne pardonne pas» a réagi Patrick.

En face, il y a ceux qui soutiennent la rencontre entre Nourane et la facture de Dieu. «La chimamalure. Beure dans beure, huile dans huile. On attaque en V on défend en W… Ce sont les différences qui rendent ce pays spécial», affirme Ulrich. «Tu es vraiment aux côtés de cette jeunesse ki a cru en toi. Big love à toi député 2.0» déclare Noa.

Au-delà de tout ce tollé, il y a ceux qui pensent comprendre pourquoi le renouvellement de la classe dirigeante sera difficile «Je comprends pourquoi les vieux préfèrent garder le pouvoir», assure Michel. Et il y a des conseils «Non non non et non député 2.0. Dans député il y a jeunesse et dans jeunesse il y a responsabilité et modèles sociaux. Jeunesse n’est pas égale à délinquance ou même débauche… mettez en avant les jeunes qui peuvent inspirer positivement vos enfants et non les chimamelures qui vont apprendre à vos enfants à fumer le ntah et commencer à couper l’air sous prétexte que ce sont les tranches d’ananas.».

Il y a quelques jours, certains internautes s’attaquaient au style vestimentaire de Nourane Foster, s’appuyant sur une photo d’elle, datant d’une période d’avant ses ambitions politiques. Elle a alors reçu à cette occasion, le message de solidarité de plusieurs internautes.