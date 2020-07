CAMEROUN :: Oswald Baboke, l’évangéliste de Twitter :: CAMEROON

Ce dimanche intéressons nous un peu à l’activité sur Twitter de Oswald Baboke, ce haut fonctionnaire réputé discret et taiseux. Ses posts se retrouvent très souvent répendus dans d’autres réseaux sociaux, y compris sur les statuts WhatsApp. Pourquoi un tel succès de ses tweets ? Petite visite guidée.

D’abord, Oswald Baboke détient une page officielle certifiée par Twitter. D’entrée de jeu donc, on constate rapidement qu’il n’est pas n’importe qui. D’ailleurs, sa ‘bio’ ne fait l’ombre d’aucun mystère sur celui qui aime toujours rester en arrière-plan : ” Ministre Plénipotentiaire, Directeur Adjoint du Cabinet Civil PRC”. L’ on s’attendrait donc aisément, à retrouver sur sa page une large diffusion des activités présidentielles qui relèvent de sa fonction, comme nous y ont habitué ses collègues Membres du Gouvernement . Mais que non !

En déroulant ses 870 tweets, et en visitant les actualités qu’il partage, on est immédiatement frappé par la surprise. En effet, l’homme ne parle que de Dieu.

A la twittosphère, il prodigue assez régulièrement des enseignements sur la foi, la vie chrétienne, et même la vie tout court. Ainsi, chaque samedi, les 9164 followers d’Oswald Baboke sont aux aguets, à l’attente du tweet hebdomadaire auquel ils les a habitués. Tantôt en Français, très souvent dans la langue de Shakespeare, ses tweets suscitent en quelques heures des centaines d’interactions. Peu porté à la parole, l’ancien d’Eglise à la Chapelle de la Gloire du Christ, ne répond pas à toutes les questions qui pleuvent sous ses tweets.

Mais discrètement, il appose un ” like” sur une réponse qui lui a semblé pertinente. Certains jeunes très en vue sur ce réseau social, sont aussi souvent surpris de constater qu’ il a réagi à leurs publications. Pour ainsi dire, c’est l’intéréssé en personne qui gère son compte Twitter, pour enseigner, évangéliser, conscientiser. Pas seulement par ce canal, mais aussi au travers de ses prédications à l’eglise, et même par télé-enseignement via l’émission ” In Studio”, qu’il présente lui-même.

La forte circulation de ses tweets au-delà de Twitter montre bien l’ intérêt qu’ils suscitent, auprès de cette jeunesse internaute qui est un peu perdue dans les combats politiques virtuels. ” Le Tweet de Oswald Baboke a fait fort. Inconsciemment ou consciemment il a frappé la fourmilière. C’est ainsi lorsqu’on est en collaboration étroite avec une personne qui incarne elle même la sagesse” a écrit à ce propos le jeune Biwono Onana.

En commençant à partager ses prédications en juin 2012, Oswald Baboke ne s’ attendait certainement pas à devenir l’un des personnages les plus en vue de Twitter, un influenceur pourrait-on dire. Sans faire concurrence à sa fille l’artiste gospel Indira (certaines rumeurs prêtent d’ailleurs au Ministre un talent caché pour le micro), le membre du gouvernement en tout cas semble avoir trouvé le bon angle, pour ” rendre à Caesar ce qui est à Caesar, et à Dieu ce qui est à Dieu”.