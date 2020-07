AFRIQUE :: UNE FEMME BLANCHE SE MOQUE DES NOIRES QUI N’ASSUMENT PAS LEURS CHEVEUX NATURELS :: AFRICA

Sur Twitter, Tracy Zille est devenue une célébrité, elle trouve des piques qui font mal, se basant sur le vécu quotidien.

Tracy Zille ne rate aucune occasion pour tourner en dérision les attitudes d’autoflagellation des noirs.

Au sujet du mouvement «Black Lives Matter» (Les vies des noirs comptent), le prétexte ne lui a pas échappé pour se moquer des femmes noires. «Les femmes noires dépensent tellement d’argent pour avoir l’air blanches et crier de l’autre côté les vies des noirs comptent. La beauté africaine naturelle n’a-t-elle pas autant d’importance ou il vaut mieux avoir l’air blanche que noire. N’est-ce pas de l’auto-racisme de la discrimination contre vos propres cheveux naturels? ».

Cette publication a été partagée de nombreuses fois, certaines femmes trouvant comme justificatif le bronzage que font les femmes blanches pour ressembler aux noires.

Tracy Zille va encore plus loin, demandant au passage ce que deviendraient les femmes noires si les blanches refusaient désormais de leur vendre leurs cheveux ? « Que se passerait-il si nous nous réveillions un matin et décidions de ne pas vous vendre nos cheveux ? Je suis convaincue que les femmes noires qui n’aiment pas leur cheveux comme Bonang Matheba pleureront jusqu’à la mort».

What will happen if White people stop selling their hair to Black women? What if we just wake up and decide to stop selling our hair. I am sure black women who don't appreciate their natural African hair like Bonang Matheba will cry to death. #WhiteHairMatters #KeepYourBlackHair pic.twitter.com/MxwGs0jCGt

L’interrogation ne s’arrête pas là. « Où sur la terre avez-vous vu les blancs, les indiens les chinois acheter les cheveux des autres races.», demande-t-elle.

Pour pousser le bouchon plus loin, elle renseigne «Saviez-vous qu’en 1786 une loi a été votée pour obliger les femmes noires à couvrir leurs cheveux, parce qu’ils étaient plus beaux que ceux des femmes blanches ? ».

Les piques continuent, elle passe en revue la réligion, soulignant au passage que si Jesus avait été noir, les blancs ne se seraient jamais proternés devant lui.

Jesus Christ is White not Black. Do you think if he was Black and his name was Thokozani Dlamini we as White people were going to pray him or put his picture in our homes? Chinese pray Budha, Arabs pray Mohamed, Whites have Jesus.



Blacks, tell us where is your own Black messiah? pic.twitter.com/57uZEqWRW3