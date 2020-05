CAMEROUN :: L'ambassade des Etats Unis à Yaoundé dément toute demande d'audience à Paul Biya :: CAMEROON

Sur son compte Twitter l'ambassade des Etats Unis à Yaoundé- Cameroun, dement l'information selon laquelle la demande d'audience adressée par cette dernière à la présidence de la république du Cameroun en vue d'une audience a été refusée par les autorités camerounaises.

Lisez en dessous l'intégralité du Tweet de l'ambassade des Etats Unis d'Amérique à Yaoundé



“ Des informations récentes circulant sur les réseaux sociaux au sujet d'une prétendue demande d’audience de l'ambassadeur avec le président Biya sont fausses. Il n'y a eu aucune demande de cette nature et, par conséquent, aucune demande n'a été rejetée”. …

“ Recent news circulating on social media about an alleged request by the Ambassador for a meeting with President Biya are false. There was no such request and, therefore, no request was turned down.”.