CAMEROUN :: La JACSM parraine la sortie de la troisième promotion de l'école des métiers du sport de l'injs. :: CAMEROON

C'est sous le nom de baptême solidarité et engagement que cette cérémonie de remise des parchemins aux auditeurs de la troisième promotion de l'école des métiers de l'injs a tenu son pari ce 27 juin à Yaoundé, parrainé par l'association Jeunesse Arts Culture et Mémoire ( JACSM Académie).

Cette cérémonie colorée à laquelle a pris part M. L'ambassadeur de France au Cameroun son excellence Thierry Marchand, parmi les sommités du sport camerounais , le staff administratif de l'injs , des invités de marques.

Ladite cérémonie de remise de parchemins aux auditeurs de la troisième promotion de l'école des métiers de l'Institut national de la jeunesse et des sports est parrainée par M. Jean -Eric Sendé directeur et fondateur de JACSM, par ailleurs professeur d'Eps , entraîneur de basketball .

On précise que la formation dont ont bénéficiée ces auditeurs est soutenue par la JACSM, à travers le programme "les Pépites du Cameroun "

En effet les Pépites du Cameroun visent à favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes, en particulier des personnes vulnérables et des femmes.

À travers le sport, le projet porte des valeurs de solidarité, de respect et d’engagement citoyen, tout en sensibilisant aux problématiques des violences sexistes, de la santé et de l’environnement.

Déjà présent dans cinq villes : Édéa, Bangangté, Buéa, Douala et Yaoundé , il s’inscrit dans une dynamique nationale.

D'après le coordonnateur de l'école des métiers du sport M. Mbouh Samuel nous avons atteint nos objectifs fixés durant cette année académique, nos lauréats ont bravé de nombreuses difficultés.

"Résilience et excellence" qualifie cette cérémonie en ce jour , à tous les lauréats vous avez su vous adapter aux exigences de l'injs, vous êtes désormais des portes étendards de cet institut. Une doléance pour clore son propos a été porté à l'attention de M. L'ambassadeur de France au Cameroun Thierry Marchand à savoir "l'accompagnement avec un appui financier, matériel et en ressources humaines" dans la formation et l'encadrement au sein de l'école des métiers du sport de l'injs.

D'après le représentant des lauréats une seule doléance a été émise au-delà de leur remerciement et encadrement obtenus durant cette année qui tire à sa fin nous souhaitons avoir des centres de formation école des métiers du sport dans tous les départements du Cameroun ( nous avons déjà un centre du côté de Ndikinimeki) .

On rappel que les stagiaires sélectionnés dans le cadre du projet les pépites du cameroun ont été tous admis avec un taux de pourcentage de 100% .

Pour le parrain de cette promotion M. Jean-Eric Sendé directeur et fondateur de JACSM, vous lauréats ,vous incarnez une jeunesse camerounaise pleine d'espoir . Je remercie l'ambassade de France au Cameroun qui a accepté de parrainer ce projet au Cameroun dans le domaine du sport et du social ( basket, rugby) .

Après deux heures et demie de temps ,la remise des parchemins aux lauréats, distinctions honorifiques, couplée à la signature d'une convention de partenariat historique entre le directeur général de l'Injs et le maire de la commune de Ndikinimeki est venue clore cette cérémonie ce 27 juin au gymnase 1000 de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports ( INJS).





