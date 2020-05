CAMEROUN :: Mgr Kleda rappelé à l'Ordre... des médecins :: CAMEROON

Monseigneur Kleda est notre messie. N’en déplaise ! Est-il fait du même bois que son homologue qui finit jadis accroché sur le bois de Golgotha, sous les quolibets de ceux qu’il était venu sauver ? Je n’en sais rien ! Voyez. Alors que le monde entier avait déjà mis bas ses armes face au coronavirus(Covid-19), voici que la lumière apparut au Cameroun, chez Mgr Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala et phytothérapeute lorsqu’il ne sonne pas les cloches de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

L’homme de Dieu affirme avoir trouvé un remède à base de plantes médicinales contre l’hydre qui figure désormais au premier rang sur les tables de mortalité. « Toutes les personnes auxquelles on applique le traitement ont recouvré la santé, même celles dont les symptômes étaient déjà très avancés », laisse-t-il entendre. La bonne nouvelle fait le tour de la planète. Mais, à peine l’homme de Dieu avait-il fermé sa sainte bouche que la horde des bricoleurs de corps, l’Ordre national des médecins du Cameroun, lui broda la couronne d’épines. « L’Ordre ne peut pas recommander l'utilisation de ce médicament. Il peut seulement recommander des moyens qui sont scientifiquement étudiés. » Ainsi parla Peter Louis Ndifor, le vénéré Dr. Secrétaire général adjoint. O secours, la pharmacie brûle !

Voyez-vous, ça s'appelle « faire le zozo ». Diantre ! Ils s’en prennent ainsi à un prélat qui se bat comme le diable pour sauver son peuple ! Peuton « recommander » quelque chose à quelqu’un qui n’a pas sollicité de recommandation ? Du Covid-19, il en est comme des restaurants. Il faut avoir les bonnes adresses. Nous tenons la nôtre ! Soit ils sont aveugles soit ils refusent de voir, ces gens de l’Ordre néocolonial machin.

Les guérisons fleurissent, c’est la ruée chez le Kleda! Et ça hérisse le poil des médecins assermentés ! L’ordre mondial de la science est bouleversé ! Le prélat n’a pas utilisé « des moyens qui sont scientifiquement étudiés », des moyens de la science conventionnelle, la science occidentale qui fait de vous les esclaves de vos maîtres. Mais, êtes-vous seulement dignes de nouer les lacets de Mgr Kleda?

Vous regardez de haut la pharmacopée traditionnelle. Pourtant, le Covid vient de faire de vous des nains scientifiques. Dieu ! Connaissez-vous les faits d’arme de l’Ordre national des médecins du Cameroun ? A part le « Restez chez vous ! » ou encore « Paul Biya doit parler et la pandémie disparaitra. » Le crédo chanté depuis l’Oms, la maison-mère, attendant fiévreusement que le fameux pic des morts soit atteint. Prêtre et médecin, une vieille querelle ! Le premier vit des autels. Souvenez-vous. Mi-avril, Mgr Kleda criait famine chez ses fidèles confinés en leur rappelant qu’ils ont l’obligation d’assurer la pitance quotidienne des prêtres. Le business du second, c’est la maladie, le malheur, la souffrance.

De la pure charogne ! « Les fautes des médecins, la terre les recouvre », dit la sagesse. Alors, disons une prière pour le Dr. Peter Louis Ndifor et ses amis : « Mon Dieu, n'admets pas que la soif du gain et la recherche de la gloire m'influencent dans l'exercice de mon art. Eloigne de moi l'idée que je peux tout. » La prière de Maimonide, médecin et philosophe juif, précurseur de la médecine moderne qu’ils connaissent bien. Un véritable serment médical.