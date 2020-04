Les Camerounais à l’épreuve de la distanciation sociale :: CAMEROON

Au moment où le nombre de personnes testés positifs et personnes décédés de suite de Covid-19 progresse, le monde et le Cameroun en particulier adoptent tant bien que mal des mesures barrières en vue de répondre énergiquement et efficacement à la menace que représente le virus. Ces mesures barrières telles que recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont entre autre : Rester chez soi autant que possible, se laver les mains fréquemment et correctement, porter un masque et surtout maintenir une distance ‘sociale’.

Si certains chercheurs chinois font état de la présence d’un premier cas le 1er décembre 2019, une enquête du « South China Morning Post quotidien Hongkongais estime sur la base d’un rapport interne de l’état chinois, que des cas s’étaient déclarés en Novembre déjà, avec un premier cas le 17 Novembre »1 A ce jour, personne ne se serait attendu que ce virus qui avait un foyer épidémique dans la ville de Wuhan (Province de Hubei, Chine) en décembre 2019 soit classé au rang de pandémie par l’OMS le 11 mars 2020.

En effet, son nom scientifique est Covid-19, virus qui de la chine s’est répandu comme une drainée de poudre sur l’ensemble du globe, à ce jour l’OMS décompte 2.658.062 personnes confirmées positif au Covid-19 dans le monde soit 27.622 personnes en Afrique et 1.334 au Cameroun (la situation évolue rapidement, ces données seront probablement obsolètes à la publication de cette article).

Le virus est très violent et se transmet par des gouttelettes respiratoires de personne à personne « le fait d’être à une distance de moins d’un mettre d’une personne infectée vous expose à la contamination selon les experts ». Face à sa grande capacité à se propager et infecter les masses, les gouvernements du monde ont pris des mesures parfois drastiques pour protéger leur population. C’est dans ce contexte de crise sanitaire que le gouvernement du Cameroun après avoir adopté 13 mesures de lutte contre le Covid-19 le 17 mars dernier, à ce 09 Avril rendu

public par la voix de son premier ministre 7 autres mesures qui ont pris effets le lundi 13 Avril : ces dernières mesures sont :

· La généralisation du port du masque dans tous les lieux publics

· La production locale des médicaments, test, masques et gels

· La mise sur pied des centres spécialisés de traitement des malades du Covid-19 dans toutes les régions

· L’intensification de la campagne de dépistage

· L’intensification de la campagne de sensibilisation dans les deux langues officielles à travers les voies complémentaires et le soutien de toutes les autorités y compris celles religieuses et traditionnelles

· La poursuite des activités nécessaires à l’économie

· La sanction systématique de tout contrevenant

Comment la chine a réussi à contenir et limiter la propagation du virus ?

En l’absence de médicaments spécifiques ou même de vaccin pour combattre efficacement le Coronavirus, George Gao, Directeur général du centre chinois de contrôle et de préventions des maladies dans une interview publiée dans la revue américaine « science » le 31 Mars 2020, propose quelques mesures pour réduire considérablement la propagation du virus notamment : « la distanciation sociale, l’isolement de tous les malades, la mise en quarantaine des cas contacts, l’interdiction de tout rassemblement et la restriction des déplacements ».2 Si tous les épidémiologistes sont pratiquement d’accord sur le fait que l’élimination des contacts physiques entre les individus est la stratégie fondamentale dans le contrôle des maladies infectieuses et surtout les infections respiratoires comme celui en présence, le citoyen ordinaire n’a pas toujours connaissance de ce qu’elle implique pour lui-même et son entourage.

Phase d’implémentation des mesures gouvernementales

Après les mesures prises par le gouvernement Camerounais dans le cadre de la riposte contre cette pandémie, plus d’un mois sont passés et force est de constater que ces mesures n’ont pas en totalité reçues l’assentiment de la grande majorité des camerounais ceci pour multiples raisons que nous ne pourrons pas malheureusement développer ici ; mais seulement, on peut constater pour le déplorer qu’au moment où bon nombre d’experts s’accordent sur le fait que le meilleur moyen de stabiliser la pandémie est d’implémenter le confinement strict total ou partiel pendant un temps précis afin d’éradiquer les sources d’infection comme au Nigéria, Rwanda, USA, France, Inde, Chine … que le gouvernement Camerounais opte pour un confinement voilé.

La conséquence de ce choix est bien perceptible dans nos rues et place public certains endroits de forte affluence comme les marchés, les bars en journée ou des petits stades de foot de quartier font toujours foules et ceci souvent au mépris de toutes les règles d’hygiène de base. Vue la progression alarmante du nombre de personnes infectés au Cameroun on n’est tenté de se demander s’il n’aurait pas été plus judicieux de faire autrement soit : mettre sur pied un plan de soutien social et économique à l’endroit des populations et des entreprises ceci auraient eu le mérite d’encourager les gens à rester chez eux et de ne pas mourir de faim, étant donné que le tissu économique Camerounais est dominé par son secteur informel beaucoup pour une question de survie doivent sortir de chez eux chaque jour pour leur pitance quotidienne. En l’absence de ces mesures d’accompagnement, le gouvernement semble avoir misé sur la distanciation sociale à travers la responsabilité individuelle.

C’est quoi la distanciation sociale ?

L’Anthropologue américain Edward T.Hall a étudié la Proxémie qu’il définit : « comme la distance physique qui s’établit entre les personnes prises dans une interaction » dans son Essai Dimension Cachée (Titre original : The Hidden Dimension) publié en 1966, 256P.

Dans cette approche (proxémique)3 du rapport à l’espace matériel dans son volet sur la distance chez l’homme, l’auteur met en exergue le fait que notre proximité spatiale diffère

selon notre culture, raison pour laquelle la perception que l’on a de la distance entre les individus peut changer par rapport à l’endroit où l’on se trouve ; en Afrique et au Cameroun en particulier, nous avons comme moyens de communication culturelle, les mots, les objets et les comportements, on a souvent tendance à privilégier le langage en oubliant que dans les usages elle ne constitue qu’une faible part de l’ensemble qui constitue son mode culturel, l’attitude et le comportement nous renseignent plus sur les sentiments de nos interlocuteurs vis-à-vis de nous, si vous saluez votre interlocuteur en lui tendant la main ou alors en lui faisant une embrassade cela peut définir le niveau d’affection qui vous lie.

Si dans les sociétés fortement urbanisées comme en occident les contacts physiques sont plus rares et distants avec la majorité des voisins qui ne se disent même pas bonjour, en Afrique la structure de l’organisation de nos états se fonde le plus souvent sur une base tribale qui regroupe par définition le peuple en de petite entité, ici la distance entre les personnes sont plus réduites et les contacts physiques très fréquents, l’homme se définissant d’abord par son groupe d’appartenance. En ce sens, Le défi de l’éloignement qui nous est imposé dans le cadre de la lutte contre cette pandémie prend une connotation particulière car elle vient chambouler des habitudes sociales bien ancrées dans nos usages en supprimant ces grands regroupements surtout dans nos villages au moment d’accompagner l’un des nôtres à sa dernière demeure, cette poignée de main fraternelle et symbolique, cette bise, embrassade qui nous connecte souvent à l’autre, tout comme ces rencontres en famille ou entre amis qui construisent et renforcent notre socialisation; que dire de ces regroupements peu formels dans les bars et bistrots que nous affectionnons tant ici.

Néanmoins, La nécessité de l’implémentation de la distanciation sociale (élimination des contacts physiques entre les individus) dans le cadre de la lutte contre ce virus n’est plus à démontrer, si nous voulons préserver notre vie il est impératif en ce temps de crise de faire sauter certaines barrières culturelles et par ricochet mettre fin à la dynamique de contamination en cours et en ceci chaque citoyen doit devoir se faire violence pour respecter de façon scrupuleuse les mesures barrières de lutte contre cette pandémie éditées par l’Organisation Mondiale de la Santé.

