CAMEROUN :: NON À LA STIGMATISATION MALVEILLANTE DE LA DIASPORA :: CAMEROON

Selon des sources concordantes, la plupart des personnes confinées dans les hôtels et déclarées positives au covid-19 sont des camerounais vivant régulièrement au Cameroun, faisant des va et vient, et rentrant de séjour d'Europe.

Quand elles ont appris que la France et l'Europe fermaient leurs frontières, elles ont raccourci leur séjour et se sont précipités de rentrer.

Peu de camerounais de la diaspora pouvaient se rendre au Cameroun à ce moment là , sachant qu'il leur était impossible de revenir en Europe du fait de la fermeture des frontières européennes qui avaient été prises avant celle du Cameroun. .

C'est aussi le cas de ceux qui ont fui les mesures de confinement dans les hôtels. Ce sont des résidents, ayant des habitations au Cameroun qui n'acceptaient pas dormir dans les hôtels sous prétexte qu'ils ont des domiciles.

Les membres de la diaspora sont extrêmement et largement minoritaires dans l'implication de la contamination des camerounais locaux .

Monsieur le Ministre de la santé, ayez le courage de le dire, au lieu de jouer à ce petit jeu de diabolisation de la diaspora camerounaise pour des raisons politiciennes dont votre gouvernement est devenu coutumier.

Dites clairement aux camerounais que parmi les voyageurs, la diaspora est largement, mais alors largement minoritaire.

De nombreux camerounais de la diaspora, pourtant sains sont en train de subir des maltraitances et autres stigmatisations sociales injustes au Cameroun à cause de cette communication gouvernementale politicienne anti diaspora qui refuse de dire clairement que la large majorité des voyageurs n'était pas des diasporiens.

Christian Bomo Ntimbane

Société Civile Critique.