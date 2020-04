CAMEROUN :: Guichet unique : On travaille en ligne :: CAMEROON

C’est l’une des mesures prises par cette structure très fréquentée dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19.

Ambiance inhabituelle au Guichet unique des opérations du commerce extérieur (Guce) jeudi dernier, 26 mars. L’entrée de la structure est quasiment déserte pour un service qui recevait plus de 500 usagers par jour. Il faut réduire au minimum le nombre de visiteurs et d’usagers. Hors de l’enceinte, l’espace d’attente est encerclé de scellés. Personne n’a le droit de s’asseoir, ni d’attendre à l’esplanade du Guce et les attroupements de plus de deux personnes ne sont pas autorisés. D’ailleurs, des vigiles sont là pour rappeler à l’ordre.

«Mettez une bonne distance entre vous », martèlent-ils. Les vigiles sont également munis de thermoflash et exigent de se désinfecter les mains, de porter un masque avant d’entrer dans l’établissement. D’autres usagers, munis de dossiers, ont l’obligation de porter des gants. De même, des solutions hydro-alcooliques sont installées à chaque niveau du bâtiment. A l’intérieur, obligation est faite aux usagers de prendre l’escalier pour un bâtiment de plus de 10 niveaux. Les ascenseurs ont été bloqués. La raison : « Il était impossible de respecter la distanciation d’un mètre dans cet espace réduit », confie le conseiller technique du Guce, Honoré Njime.

Par ailleurs, ne sont reçus que ceux qui ont l’obligation d’arriver en cas d’extrême besoin. Pour le reste, c’est désormais le télé-travail. Les procédures de le dématérialisation et les autres formalités (paiement) sont faites en ligne. Un communiqué de presse signé du directeur général du Guichet unique des opérations du commerce extérieur, Isidore Biyiha, le 19 mars dernier, le rappelle clairement. « Les chargeurs, transitaires, les consignataires, les partenaires et tous les utilisateurs de la plateforme e-Guce sont informés que les services qu’ils utilisent actuellement restent accessibles sur Internet, donc adaptés en télé-travail ».

Toujours dans le cadre des mesures prises, le conseiller technique indique que le Guce étant le cœur du système du commerce extérieur du Cameroun, un système de rotation des effectifs de douane a été mis en place. Dans le but d’assurer une économie qui puisse fonctionner. Ces mêmes mesures sont en train d’être appliquées au niveau des banques. En revanche, dans le cas où la situation s’aggraverait, le Guce entrevoit un plan de préparation mettant en place un service minimum, qui permette d’éviter un blocus de l’économie du Cameroun .