CAMEROUN :: Camair-co va suspendre ses activités :: CAMEROON

Déjà en proie à de nombreuses difficultés structurelles, la compagnie aérienne du Cameroun est forcée à l’arrêt par la pandémie du Covid 19.

C’est une correspondance du ministre des Transport, Jean Ernest Ngalle Bibehe, datée du 25 mars 2020 qui révèle l’ampleur de la question. Dans ce courrier, dont Le Jour a pu obtenir copie, qui est en réalité une réponse adressée au Directeur General de Camair-Co qui l’avait précédemment saisi le 23 mars courant, le ministre se prononce sur les dispositions managériales urgentes à prendre vis-à-vis de la compagnie aérienne nationale fortement menacée par la pandémie du Covid 19. « j’accuse réception de votre correspondance du 23 mars 2020, par laquelle, en raison de la réduction drastique du flux de passagers due à la pandémie du Covid-19, vous suggérez la suspension provisoire de l’exploitation de Camair-Co, assortie de la mise en chômage technique des personnels son essentiel, ou la dotation d’une subvention d’équilibre mensuelle de deux milliards de Fcfa en cas de poursuite de l’exploitation durant la période que durera la pandémie Covid-19 », écrit-il en préambule avant d’en venir au vif du sujet.

« Y faisant suite, j’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’une dotation d’équilibre mensuelle n’est pas envisageable, eu égard des contraintes budgétaires de l’Etat », tranche Ngalle Bibehe avant d’ouvrir la voir à la seconde option évoquée par le top management e Camair-co. « S’agissant de la proposition relative à la suspension provisoire de l’exploitation, je vous demande de bien vouloir me faire le point des personnel qui seraient concernés par la mesure de chômage technique assorti des éclairages sur le sort de la traite salariale qui leur sera réservée ». Accordant clairement sa préférence pour une suspension des activités de Camair- co, Ngalle Bibehe prescrit tout de même au Dg de l’entreprise de « requérir les avis de l’inspecteur du travail de ressort, des délégués du personnel et des organisations syndicales sur ladite mesure conformément à la règlementation en vigueur ».

Diagnostic

C’est un autre coup dur pour Camair-co, englué dans de problèmes structurels qui plombent son essor. L’entreprise venait d’ailleurs de designer Le cabinet d’audit Efac, filiale camerounaise du groupe français Efac, pour la réalisation d’une étude diagnostique. Nommé le 27 mai 2019 à la tête de Camair Co, Louis Georges Njipendi avait sollicité du gouvernement le déblocage d’une enveloppe de plus de 2,6 milliards FCfa afin de faire face aux besoins les plus pressants. Presque toujours déficitaire depuis son lancement, en 2011, la Camair-Co croule sous un endettement de quelque 35 milliards FCFA, ses employés réclamant par ailleurs plusieurs mois d’arriérés de salaire.

A l’évidence, le gouvernement n’a pas les ressources pour financer le fameux plan de redressement proposé par le cabinet américain Boeing Consulting en 2016 initialement fixé à 327 milliards de Fcfa. Ce plan prévoyait de renforcer la flotte de Camair Co (achat et location des avions), pour la faire passer de cinq aéronefs actuellement, à 14 sur une période de 5 ans. Une autre stratégie de relance prévoyait, outre l’apurement de la dette, l’injection de 60 milliards FCFA, le redimensionnement du réseau ainsi que la modernisation de la flotte, composée actuellement de six appareils dont la plupart sont cloués au sol. Tout ceci est désormais rangé dans les tiroirs. L’urgence du Covid 19 indiquant d’autres priorités.