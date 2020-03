Au lendemain du point de presse, au cours duquel Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale a dénoncé le rôle de certains médias camerounais dans la gestion de la crise dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, des réactions diversent ne se sont pas fait attendre dans les chaumières de plusieurs médias camerounais pointés du doigt par le MINAT. IL faut souligner que ce haut commis de l'Etat camerounais a nommément condamné les chaines de télévision Équinoxe TV, STV et le journal Le Jour… qui selon lui, reçoivent des financements extérieurs pour « déstabiliser les institutions de la République ».. La société civile camerounaise est aussi sortie de son mutisme pour analyser les propos de Monsieur Atanga Nji. Dans cette tribune publiée sur facebook et largement commentée par les internautes, Christian NTIMBANE BOMO, Avocat camerounais inscrit au tableau de l’ordre du Barreau de Paris, commente cette sortie médiatique du ministre camerounais de l'administration territoriale.

Camer.be vous propose l’intégralité de son texte

TOUT MON SOUTIEN À MON GRAND-FRÈRE SÉVERIN TCHOUNKEU.

J'ai eu l'avantage de côtoyer Monsieur Séverin TCHOUNKEU que nous appelons affectueusement Séverino, dans mes débuts , comme Avocat stagiaire au cabinet de mon parrain Maitre Jean-Paul Ngalle-Miano à Douala et dont il a toujours été très proche. Il y a 23 ans.

Nous avions régulièrement des moments de discussions et de débats relevés sur les questions de politique, libertés et démocratie dans notre pays.

Je peux donc confirmer que Monsieur Séverin TCHOUNKEU est un patriote.

C'est un homme de médias à la réussite confirmée, jouissant d'une très grande culture, un intellectuel, ayant par ailleurs fait de hautes études, je crois en sciences politiques dans les universités françaises.

Il a toujours défendu les valeurs républicaines de démocratie, la liberté d'expression et de l'Etat de droit au Cameroun.

Son journal La Nouvelle Expression a été aux côtés du Messager, Challenge Hebdo, Dikalo, Aurore Plus les canaux d'éveil et de popularisation de la conscience démocratique au Cameroun.

Sa chaîne de télévision Équinoxe qui est devenue la cible des autorités, est la plus grande chaîne de télévision du Cameroun en termes de qualité des émissions.

Il faut absolument être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître.

En outre, nous pouvons constater que la plupart des journalistes de médias privés qui se distinguent au Cameroun sont passés soit par radio Équinoxe, soit par Équinoxe Tv, y compris ceux de la presse écrite par La Nouvelle Expression.

En réalité, Séverin TCHOUNKEU est simplement victime du poison de la jalousie.

Cela saute aux yeux comme le nez au milieu du visage.

Ses concurrents y compris la chaîne d'Etat ont vu leur audimat drastiquement baissé au moment où Équinoxe explose avec des émissions atteignant des pics de 30.000 vues et en moyenne de 5000 vues seulement sur la Web TV.

