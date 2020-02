CAMEROUN :: Cathy Yogo, une main de fer dans un gant en velours :: CAMEROON

Passionnée de son métier de journalisme, Cathy Yogo ne passe pas inaperçue. Si son imposante corpulence y est pour quelque chose, c’est aussi et surtout pour l’énergie dont elle déborde.

La journaliste de la quarantaine se fait également remarquer pour son franc-parler. Cathy Yogo ne va du dos de la cuillère pour exprimer le fond de sa pensée, surtout quand il s’agit des injustices et du journalisme, sa passion.

Au quotidien Le Jour, dernière rédaction dans laquelle Cathy Yogo a travaillé au Cameroun, comme chef de service Société, secrétaire générale et Grand-reporter, avant son départ définitif pour la France, on regrette sa main de fer. Cela va de sévères réprimandes à des mises à pied. Mais, ce qui revient souvent, c’est cet acharnement au professionnalisme.

Cathy Yogo aime le travail bien fait, la justesse et la précision des mots dans la description des faits. Pour elle, c’est dans les détails que se cache le diable, une notion qu’elle a su inculquer à bien des stagiaires lunatiques. La journaliste est davantage obsédée par le respect du deadline.

Pour autant, Cathy Yogo n’est pas une éternelle pressée. Elle aime prendre du temps pour apprécier les bons moments de la vie, fréquenter les cabarets pour écouter du bon Jazz, s’émerveiller devant les sourires de sa petite fille et faire le tour du monde derrière son clavier, à observer les mutations de la société.

Cathy Yogo c’est aussi la présidente fondatrice de "Maman en France". Créée en 2015 à la Rochelle en France, l’association aide les femmes d’origine étrangère vivant en France, à mieux comprendre leur nouvel environnement, à s’y adapter et à devenir des citoyennes actives.

Titulaire d’un master en journaliste et d’un Bts en communication et après une vingtaine d’années au service de sa passion, Cathy Yogo garde l’appétit de la découverte et reste persuadée d’en avoir encore à apprendre. Journaliste un jour, journaliste toujours…

Estelle Etoundi, Paris