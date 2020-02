CAMEROUN :: Massacres de Ngarbuh: Pour le SDF, la lumière sur ces massacres doit être faite et sera faite :: CAMEROON

Dans un communiqué de presse datant du 17 février 2020 et signé du premier vice-président du SDF, Joshua Osih, il «condamne fermement les auteurs de ces barbaries odieuses, lâches et arbitraires qui violent de façon flagrante toutes les normes requises en période de guerre et plus particulièrement les conventions nationales et internationales sur la guerre».

Le communiqué