CAMEROUN :: Pro-boycott # anti-boycott : Le match se joue sur Facebook :: CAMEROON

La campagne d’abstention au double scrutin du 09 février est loin de faire l’unanimité.

Boycott. Le mot est assez repris sur la toile en cette période de campagne électorale liée aux législatives et municipales du 09 février prochain. L’on observe à cet effet la formation de deux camps. Les partisans du boycott et ceux qui en sont opposés. Ces derniers ne manquent pas de s’affronter via diverses publications sur Facebook.

L’un des partisans de ce boycott est Philemon M. « Zéro élection, tant que la crise du Noso (régions du Nord- Ouest et du Sud-Ouest, Ndlr) n’est pas résolue », écrit-il dans une publication. L’internaute poste également deux photos d’individus s’inscrivant dans cette logique. « Le peuple veut un code électoral consensuel avant toute nouvelle élection », lit-on sur une petite pancarte tenue par l’un d’eux. « Bravo combattants ! », commente Paule-Sylvie Y. Pour sa part, Aimé Claude D. publie une image. « Boycott actif des élections », peut-on y lire. En face, il y a du répondant. « Ils n’ont rien à faire ; c’est normal », réagit Georges-Alain Y. Dans un échange avec Philemon M., Guillaume Bella A., souligne que ces appels au boycott attirent à ses partisans haine et rejet des Camerounais.

Dans un autre post, son auteur souligne que 20 millions « de Camerounais disent Oui au boycott ». La publication de Undesired P. s’inscrit au nombre des réactions à cette assertion. « 24 millions peuvent dire oui. Mais si […] un million va voter, alors c’est valider », relève-t-il. Plusieurs autres commentaires vont dans la même lancée. « Il faut toujours rêver. Tu prends tes rêves pour des réalités », peut-on lire dans la réaction de Ginet B. Quant à François Afrax, il se contente de publier une image. Cette dernière présente le dessin d’un homme, l’air courroucé. Il pointe du doigt le lecteur ; avec en haut l’inscription en rouge : « Menteurs !!! »

S’il y en a qui pense que les pro-boycott ne sont là que pour réagir, ils se trompent. L’autre camp sait faire pareil. Et c’est dans ce sillage que s’inscrit Anicet O. « C’est toi qui veut le changement et c’est toi qui boycotte le vote ! », poste-t-il. Augustin T. publie en guise de commentaire : « Il n’y a pas de changement dans de fausses élections ». « C’est toi qui veut le changement et c’est toi qui reconduit les mêmes et le même système », réagit, pour sa part, Patrio Neun.