CAMEROUN :: Cahier de charge : Eneo illumine les sites du Chan 2020 et de la Can 2021 :: CAMEROON

A 3 mois de l’échéance, l’entreprise a déjà construit et mis en service plus de 90% des ouvrages sollicités.

Le Ministère des Sports et de l’Education Physique (MINSEP), maître d’oeuvre des chantiers CHAN et CAN, avait commandé à Eneo la construction et la sécurisation des ouvrages d’alimentation en électricité des stades dédiés de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua soit au total 22 stades et annexes. L’ensemble du projet consistait à la réalisation à travers 4 régions de plus de 47 km de réseau souterrain, 36 km de réseau aérien sur poteaux métalliques et béton, 07 postes de livraison, 15 postes de distribution, 1 poste de répartition pour une puissance installée de 28 MW.

‘’ Ce fut un challenge assez lourd au vu des délais de 05 mois fixés pour la construction de ces infrastructures. Il a fallu mettre en place une structure de pilotage efficace dotée d’ingénieurs projets expérimentés et dévoués, repartis dans l’ensemble de ces régions afin d’y assurer un suivi optimal des réalisations sur site. Les difficultés furent énormes mais les enjeux plus importants pour susciter une émulation et un alignement sans faille des parties prenantes impliquées dans les projets.’’, souligne Jean Bernard SADEU directeur adjoint de la construction des Réseaux chez Eneo.

Par ailleurs, « l’option prise de dédier des ouvrages à l’alimentation des sites participe de la volonté de mettre en place des réseaux qui seront très peu exposés aux pannes et garantiront un transit optimal de charges. Leurs structures faciliteront ainsi les interventions en cas d’incidents. », explique Nicolas Keedi, Directeur Adjoint des Etudes à la DEGS chez Eneo. Malgré quelques contraintes liées à l’évolution des travaux de voiries et au gros oeuvre sur certains sites, les équipes d’Eneo ont déjà réalisé plus des 90% des travaux commandés par le MINSEP. A un peu moins de 3 mois du début du Championnat d’Afrique des Nations (4 au 25 avril 2020) et à un an de la Coupe d’Afrique des Nations, 9 sur 10 sites ont été alimentés en électricité par Eneo.

Les principaux chantiers encore en cours sont : Le raccordement du départ dédié destiné à l’alimentation du stade d’Olembé – Yaoundé dont l’accélération dépend de la fin des travaux de gros oeuvre du complexe ; les lignes supplémentaires dédiées à la sécurisation de l’alimentation des stades de Kouekong- Bafoussam et Japoma - Douala suivant la progression des aménagements routiers. Ces stades sont actuellement alimentés par les premiers ouvrages construits.