CAMEROUN :: Remise des décorations au personnel du Cabinet Dentaire EFFILA :: CAMEROON

C'était le 6 Janvier dernier que le Ministre du travail et de la sécurité sociale Grégoire OWONA en personne a procédé à la remise des décorations à trois employés du Cabinet Dentaire EFFILA.

Dans un monde ou chaque ouvrier mérite son salaire, M. MADI TIZI Eloï totalise déjà 20 ans de service. Etant passé par l'Archidiocèse de Yaoundé au service construction, il poursuit sa carrière au cabinet dentaire EFFILA où il est honoré aujourd'hui. Médaillé d'Argent, Vermeil et Or sur une seule personne la joie d'être médaillé sur le visage du promu perceptible.

Madame MBOUNI Delphine Solange quant à elle reçoit une médaille en Vermeil. Le témoignage venant de son employeur affirme en elle une employée fidèle et loyale. Elle mérite cette médaille dit-elle.

Enfin Madame MBENA Thérèse Christelle reçoit la médaille en Argent. La fondatrice du cabinet parle de cette employée comme une femme qui a su se reconvertir. Elle tient le secrétariat, elle joue aussi le rôle d'aide comptable en plus des fournisseurs et assureurs donc elle tient le portefeuille.

Dr EFFILA EBE rentre de France après l'obtention de son Doctorat d'Etat en Chirurgie Dentaire à l'Unité de l'Enseignement et de Recherche UER de Nantes. Elle travaille pendant 8 ans pour l'Etat du Cameroun. Femme ambitieuse et entrepreneuse, elle crée son cabinet en 1993. De son année de création jusqu'à ce jour, le cabinet dentaire EFFILA s'occupe des malades résidant au Cameroun et à l'étranger. Grâce au professionnalisme de son personnel au rang desquels Dr NGUEMO Arsène, Dr MPONDO Franck, M MVILONGO Philippe, Mlle NDAKOUE Raïssa, Mlle NGONO Jeanne, ce cabinet a fait beaucoup de bien aux patients, ce qui a permis à cette structure d’avoir un portefeuille important de malades qui lui fait confiance. Le cabinet dentaire Dr EFFILA est situé derrière la délégation Générale à la Sureté Nationale dans l'immeuble blanc et rouge en plein cœur de la ville de Yaoundé.

Présente en personne malgré qu'elle sort de la maladie, sa famille et tout son personnel, le Dr EFFILA a remercié le Ministre d'être venu personnellement présider cette cérémonie.