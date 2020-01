CAMEROUN :: Une Brigade Anti BAS promet de perturber le meeting de Maurice Kamto prévu en France le 1er février :: CAMEROON

Une organisation jusqu'ici non connue au sein de la diaspora camerounaise et née sur les réseaux sociaux depuis quelques jours compte exprimer son mécontentement par rapport aux manifestations récurrentes des membres de la Brigade Anti Sardinards (BAS) contre Paul Biya.

Cette organisation fantoche dite Brigade dite Anti BAS reproche aux membres de la Brigade Anti sardinards d'avoir organisé des manifestations contre Paul Biya depuis quelques mois afin de troubler le séjour de ce dernier en Europe, l'obligeant à rester cloîtrer au Cameroun

Cette organisation spontanée affirme que ce giga meeting du Pr Maurice Kamto à Paris "n'a pas de Sens et comme elle va se tenir dans un pays qui n'est pas le nôtre"

Par ailleurs , elle "exige des excuses nationales de la B.A.S. sinon que le séjour et le meeting de Maurice Kamto du 01 février 2020 à Paris soit attaqué et perturbé par les patriotes, nationalistes et les républicains"

Ce sera aussi l’occasion pour le professeur Maurice Kamto, de «savoir ce que son excellence Paul Biya ressent quand la BAS a souvent perturbé ses séjours en tant que Chef de l’État et Président de la République du Cameroun démocratiquement élu», souligne le communiqué de Emmanuel Mbombog Mbog Matip de la brigade anti BAS.

Il faut souligner que la brigade anti BAS est née sur facebook le 3 janvier 2019, avec pour principal objectif de saboter toutes les activités organisées par la diaspora anti Biya.

Coté organisation du grand meeting du Pr Maurice Kamto du 1er février prochain à Paris, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour pallier à toute tentation de sabotage nous confie une source bien renseignée proche du MRC