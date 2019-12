LUXEMBOURG :: MARINETTE SEYLER: UN SOUTIEN DE POIDS POUR LA CULTURE CAMEROUNAISE DANS LE BENELUX :: LUXEMBOURG

S'il fallait chaque week-end, compter les kilomètres parcourus entre la France, la Belgique et l'Allemage où les billets de train et parfois d'avion pour soutenir une cause culturelle, la dynamique Marinette aurait sûrement la palme d'or.



Côté vestimentaire, à chaque soirée, sa tenue et son lot de style approprié entre soirée traditionnelle, à thème ou soirée glamour etc...



Mais cette fois, Marinette a opté se faire plaisir avec ses proches, ses amis et la presse.



Pour son anniversaire très privé, et très select, c'est un menu totalement traditionnel qui a été offert à quelques priviligés qui l'on accompagné à souffler sur sa bougie avant de se lancer à la Canne à Sucre en Belgique pour un autre soutien à l'artiste Gérard Ben venu du Cameroun pour la circonstance.



Un agréable moment qu' elle affectionne, avec à ses côtés, des personnes qui l'affectionnent et qui l'aiment.



Marinette, bonne fête et Heureuse année 2020.