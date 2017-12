CAMEROUN :: Tensions : Lâ€™avenir des Ã©lÃ¨ves en pÃ©ril :: CAMEROON

CAMEROUN :: Tensions : L’avenir des élèves en péril :: CAMEROON Selon une étude, le Cameroun fait partie des 37 pays où des enfants régressent.

Loveline N., depuis le début de l’année scolaire 2017-2018, fait ses classes au lycée bilingue de Yaoundé. Après une année trouble dans la ville de Bamenda, ses parents ont décidé de l’inscrire hors de la région du Nord-Ouest. «Je me suis adaptée rapidement», avoue-telle. Les transferts des élèves des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest vers d’autres villes sont inédits depuis un an.

En période de rentrée scolaire, Elias Eugène Ambela, proviseur du lycée bilingue de Bafoussam, indiquait dans une interview accordée au journal Mutations que « sur près de 1000 dossiers soumis (venant du Nord-Ouest), nous n’avons pu retenir que 498 ». Si Loveline s’accommode à sa nouvelle vie, la crise anglophone débutée en octobre 2016 s’est fait ressentir sur les résultats. Ainsi, la région du Sud-Ouest est passée de la 1ère à la 7ème place au tableau des résultats provisoires du baccalauréat de l’enseignement secondaire général session 2017.

Le Nord-Ouest a également perdu deux places en troquant le 4ème rang pour le 6ème. Dans les zones anglophones comme dans le septentrion avec les exactions de Boko Haram, on assiste à des transhumances scolaires. Selon une étude publiée le 20 novembre dernier par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et réalisée auprès d’enfants de 9 à 18 ans dans 14 pays, « les enfants se préoccupent beaucoup des problèmes mondiaux qui les concernent […], la violence, le terrorisme, les conflits, les changements climatiques ».

L’enquête révèle par ailleurs que le Cameroun fait partie des 37 pays dans lesquels la situation des enfants régresse dans au moins un domaine essentiel. Une situation que l’étude explique principalement par l'agitation sociale, les conflits ou une mauvaise gouvernance. « A une époque où des changements technologiques rapides se traduisent par une très forte amélioration du niveau de vie, il est particulièrement cruel que des centaines de millions d'enfants voient leur niveau de vie régresser, ce qui crée un sentiment d'injustice parmi eux et d'échec parmi ceux qui s'occupent d'eux », explique Laurence Chandy, directeur des données, de la recherche et des politiques de l’Unicef.

Le 20 novembre dernier, se célébrait la journée mondiale de l’enfance. Au Cameroun, l’Unicef a offert une tribune aux députés junior de l’Assemblée nationale du Cameroun. Ils ont donné leur perception sur la pratique des droits des enfants au Cameroun. Une cérémonie similaire a été organisée dans 130 pays.