Betamba se meurt. Ce cadre construit depuis l'époque coloniale pour la réadaptation des jeunes est en état avancé de décrépitude. Le gouvernement vient de mettre en place un plan de modernisation qui suscite de nombreux espoirs.

#AffairesSociales La célèbre institution camerounaise de l’enfance de Betamba (Ice) située dans la région du Centre, département du Mbam et Kim, non loin de Ntui a commencé à perdre depuis plusieurs années sa splendeur et sa réputation de grande prison.

Tel est le constat qui se dégage en cette fin de matinée du 5 avril 2017.Mais une prison réservée pour la réinsertion des jeunes enfants en conflit avec la loi. Construit depuis 1952 par les colons, l’Ice présente aujourd’hui l’image d’un grand malade. Une grande partie du patrimoine de ce centre se trouve dans la broussaille.

Les bâtiments construits pour les restaurants, les dortoirs ainsi que les aires de jeu et les ateliers de couture ont cédé au poids de l’âge. De nombreux autres bâtiments de cette institution qui est placée sous la tutelle technique du ministère des Affaires sociales, ont complètement été ravagés par des incendies et d’autres phénomènes comme les orages.

L’Ice de Betamba n’est pas alimenté en énergie électrique ni en eau potable. L’établissement souffre d’un faible taux de fréquentation et de l’inadéquation des programmes pédagogiques. Seuls l’atelier de mécanique est à ce jour fonctionnel. Pas d’enseignants qualifiés, encore moins des équipements techniques pour l’encadrement des pensionnaires.

L’institution abrite également une grande portion de terrain qui devait normalement servir à la culture pour favoriser l’alimentation des pensionnaires. Mais à cause du manque des moyens adéquats, ce terrain n’est pas valorisé.

L’Ice compte à ce jour 22 personnels dont seuls 6 éducateurs

Mais 65 ans après sa création l’Ice malgré sa vétusté, a toujours fonctionné. La preuve c’est que cette année, l’établissement abrite 24 pensionnaires âgés entre 13 et 17 ans. Ces pensionnaires venus de plusieurs coins de la République sont des jeunes hommes qui fréquentent dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Ntui. Parmi, se trouve le jeune 17 ans Cédric, âgé de 17 ans. Elève en classe de première au lycée de Ntui, Cédric Ntsama est en première D.

C’est depuis octobre dernier qu’il a été accueilli à L’Ice. Sur la raison de son transfert dans cet établissement, le jeune garçon explique : « Je vivais à Douala avec ma mère puisque mon père est décédé depuis trois. Je ne partais pas en classe et je fumais le chanvre. On a arrêté plusieurs fois pour me garder en cellule. J’ai même été déféré au parquet et c’est là- bas qu’on a décidé de m’envoyer ici ».

Les 24 pensionnaires de l’Ice, sont nourris deux fois par jours par les responsables de l’institution. Ce sont leurs parents qui s’occupent de leur petit déjeuner.

Plus de 2 milliards pour l’Ice Le diagnostic de l’Ice vient d’être fait par le gouvernement. Le ministère des Affaires sociales vient de mettre en place un plan stratégique de modernisation de ce centre de Betamba.

Mercredi dernier, le ministre des Affaires sociales Pauline Irène Nguena a conduit est allée présider les travaux de l’atelier de validation dudit plan. Cede modernisation est un projet pilote qui s’inscrit dans le cadre global d’un vaste plan de réhabilitation des institutions de rééducation, des mineurs inadaptés sociaux.

Ledit plan triennal (2017-2019) qui s’élève à 2.571 500.000F.Cfa a été élaboré suite aux dysfonctionnements constatés lors d’une visite effectuée sur place par le ministre des Affaires sociales.

