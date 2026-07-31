Italie - Franco Baresi mort à 66 ans : l'AC Milan pleure sa légende

Franco Baresi, légende de l'AC Milan et du football italien, est mort à l'âge de 66 ans, a annoncé son club de toujours ce vendredi 31 juillet 2026. L'ancien capitaine emblématique des Rossoneri s'est éteint après un combat d'un an contre la maladie, lui qui avait été opéré en août 2025 pour lui retirer un nodule pulmonaire.

Cette disparition met fin à plus de quarante ans d'une histoire d'amour ininterrompue entre un homme et un club. Du jeune recalé par l'Inter Milan à 14 ans au capitaine adulé de San Siro, du libéro élégant au vice-président d'honneur, Franco Baresi aura tout donné au maillot rouge et noir. Et le maillot, en retour, ne l'a jamais quitté.

Une semaine de rumeurs, un démenti, puis l'annonce officielle

Les derniers jours ont été marqués par une confusion médiatique douloureuse. Mercredi soir, des rumeurs annonçant le décès de Franco Baresi ont enflammé les réseaux sociaux, relayées y compris par des personnalités politiques comme le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, qui a publié puis supprimé un message d'hommage.

L'AC Milan avait alors réagi avec fermeté : « L'AC Milan dément les fausses informations qui circulent actuellement au sujet de Franco Baresi. Franco traverse une période difficile et délicate. Le club lui apporte, ainsi qu'à sa famille, tout son soutien ».

Mais ce vendredi 31 juillet, le club milanais a confirmé la disparition de son « Il Capitano ». Dans un communiqué, l'AC Milan écrit : « Le Milan pleure la disparition de Franco Baresi qui restera à jamais, tout comme son maillot numéro 6, une part indissociable et fondamentale de l'ADN et de l'histoire du club ».

D'un refus à l'Inter à l'apothéose milanaise

Né le 8 mai 1960 à Travagliato, en Lombardie, Franco Baresi n'était pas destiné à la gloire. Trop petit pour un défenseur (1,76 m), jugé trop frêle, il est recalé à 14 ans par l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame. L'AC Milan, lui, lui ouvre ses portes.

Il intègre les équipes jeunes en 1974, rejoint l'équipe première en 1978 à 17 ans et 11 mois, et devient titulaire à 18 ans. À 22 ans, il est déjà capitaine. Une ascension fulgurante pour celui que ses coéquipiers surnomment affectueusement « Piscinin », le petit.

« J'ai toujours eu cette aspiration. Au début de ma carrière, quand le calcio privilégiait la défense individuelle, je me sentais un peu brimé », confiait-il au journal L'Équipe en 2022.

L'ère Sacchi-Berlusconi : la défense immortelle

La carrière de Baresi bascule dans une autre dimension avec l'arrivée de Silvio Berlusconi à la présidence du club en 1986 et de son entraîneur visionnaire, Arrigo Sacchi. Ensemble, ils bâtissent l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football.

Aux côtés de Paolo Maldini, Mauro Tassotti et Alessandro Costacurta, Baresi forme une défense de légende. À eux quatre, ils redéfinissent l'art de défendre : ligne de hors-jeu millimétrée, relance propre, intelligence tactique.

Le palmarès parle pour lui : 6 titres de champion d'Italie (1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996), 3 Ligues des champions (1989, 1990, 1994), 2 Coupes intercontinentales, 3 Supercoupes d'Europe et 4 Supercoupes d'Italie.

L'épopée en bleu : 1982, 1990, 1994

Sous le maillot de la Nazionale, Baresi cumule 81 sélections pour un but. Il fait partie du groupe champion du monde en 1982, sans toutefois jouer la moindre minute. Il n'est pas du voyage au Mexique en 1986, à la suite d'un désaccord avec le sélectionneur.

Les souvenirs les plus douloureux restent ceux des tirs au but : demi-finale du Mondial-1990 à domicile face à l'Argentine, puis surtout la finale du Mondial-1994 contre le Brésil. Ce jour-là, Baresi, diminué par une blessure contractée en quarts de finale, effectue un retour dantesque. Malgré des douleurs insupportables, il tient sa place et dispute la finale. Le match se termine sur un 0-0 et une séance de tirs au but cruelle. Le Brésil l'emporte 3-2. Le rêve s'effondre.

Un joueur en avance sur son temps

Libéro de formation, Baresi a contribué à réinventer son poste. À l'image de Franz Beckenbauer avant lui, il n'était pas un simple stoppeur. Balle au pied, élégant, visionnaire, il aimait se projeter vers l'avant et tirer les penalties.

Ce profil de défenseur moderne, technique et intelligent, a inspiré toute une génération. Paolo Maldini, son successeur naturel dans le couloir gauche puis dans l'axe, a souvent reconnu ce qu'il devait à l'ombre tutélaire de Baresi.

« Numero 6 » : un maillot retiré à jamais

À sa retraite en 1997, après 719 matches officiels sous les couleurs milanaises un record alors, battu plus tard par Maldini l'AC Milan retire son maillot numéro 6. Un honneur rare, réservé aux plus grands.

En 1999, il est élu « Milaniste du siècle » par les supporters. En 2004, Pelé le nomme parmi les 125 plus grands footballeurs vivants. En 2013, il entre au Hall of Fame du football italien.

Après sa carrière, Baresi reste fidèle à son club : entraîneur de la Primavera (moins de 21 ans) de 2006 à 2008, puis vice-président d'honneur à partir de 2020.

Le combat contre la maladie

En août 2025, des examens de routine révèlent un nodule pulmonaire. Baresi est opéré avec succès le 3 août, par une intervention mini-invasive. Il entame ensuite un traitement d'immunothérapie. « Chers tifosi, il me faudra un peu de temps pour retrouver toutes mes forces », déclarait-il alors.

Sa dernière apparition publique remonte à février 2026, lorsqu'il porte la flamme olympique dans le stade de San Siro à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver Milan-Cortina, aux côtés de son rival et ami Beppe Bergomi.

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