Cameroun - CF Montréal - Inter Miami du 26 juillet : analyse et pronostic

La 17e journée du championnat nord-américain amène le club floridien au Stade Saputo le 26 juillet 2026. L'affiche suscite un vif intérêt bien au-delà de l'Amérique du Nord, notamment au Cameroun, où les supporters suivent de près la trajectoire des stars du championnat. Les cotes et le direct sont disponibles sur Linebet, y compris via l'application Linebet APK pour ceux qui préfèrent suivre la rencontre depuis leur mobile.

Une affiche déséquilibrée sur le papier

Montréal occupe la 11e place de la conférence Est avec 15 points en 15 journées et une différence de buts de -9. L'équipe de Marco Donadel reste sur un match nul vierge contre Toronto le 17 juillet, après deux succès en Championnat canadien face à Vancouver FC.

Inter Miami, deuxième avec 31 points, arrive dans une tout autre dynamique. Quatre victoires sur les cinq dernières sorties, 20 buts inscrits, soit une moyenne de quatre réalisations par match.

Duels individuels à surveiller

Tout tourne autour de Messi, auteur de 13 buts et 7 passes décisives cette saison. À ses côtés, Luis Suárez et Germán Berterame complètent une attaque redoutable, tandis que Rodrigo De Paul verrouille l'entrejeu. Incertitude toutefois : Messi et De Paul ont obtenu une période de récupération après la Coupe du monde.

Côté québécois, Prince-Osei Owusu porte l'attaque avec 10 buts et 5 passes. Le Vénézuélien Wikelman Carmona, cinq réalisations au compteur, reste l'élément le plus créatif du milieu. Les compositions probables, ou CF Montréal vs Inter Miami lineups, se préciseront après le déplacement à Nashville du 23 juillet.

Pronostic et scénarios envisageables

Les statistiques de CF Montréal - Inter Miami penchent nettement du côté visiteur : 77 % des pronostics des internautes vont vers un succès floridien. La défense montréalaise encaisse trop, comme lors du 4-4 à DC United, et un bloc bas semble inévitable.

Le scénario le plus crédible reste une victoire extérieure sur un score de 2-1 ou 3-1, avec les deux équipes qui marquent. Les cotes de cette rencontre et des autres matchs de MLS sont proposées par Linebet, qui couvre l'ensemble de la saison de MLS ainsi que le Championnat canadien.

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