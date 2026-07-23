CAMEROUN :: Roumanie : FC Arges affronte FC Petrolul Ploiesti en Ligue 1 :: CAMEROON

Une rencontre entre deux clubs au statut différent

La STADIONUL ORASENESC dans la ville de MIOVENI en Roumanie sera au cœur de toutes les attentes des fans du beau jeu des deux clubs en opposition pour vivre un spectacle attrayant et attractif avec une affiche de rêve lors des rencontres comptant pour la 2ème journée en LIGUE 1 de Roumanie. Une rencontre à enjeu pour les deux formations qui ont connu une entame de saison différente au vu des résultats obtenus. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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Des points à engranger pour se positionner au classement

L’heure sera encore à la concurrence, au jeu et au spectacle avec une affiche mettant aux prises ACS CHAMPIONS FC ARGES – FC PETROLUL PLOIESTI afin de tirer son épingle du jeu et sortir du gouffre actuel. Un match qui s’annonce âpre et plaisant au regard de l’enjeu de cette rencontre entre deux clubs qui espèrent refaire leur classement.

Étant à domicile, ACS CHAMPIONS FC ARGES quinzième au classement avec sa cote de 2.24, se donnera les moyens pour prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir sa première victoire du championnat et avoir les trois points de la journée. Les coéquipiers de ROBER SIERRA se donneront à fond sur leur terrain pour faire face à l’adversité à travers un résultat satisfaisant et espérer de prendre un bon départ dans cette compétition. S’il est vrai que la situation actuelle n’est point reluisante, le club ne s’avoue pas vaincue mais compte se battre jusqu’à la fin du match.

Mais il faudra faire attention au FC PETROLUL PLOIESTI cinquième au classement avec sa cote de 2.84 viendra sans pression lors de ce match afin de se donner une chance devant son vis-à-vis à travers une meilleure performance et ainsi surprendre ce dernier. C’est l’occasion de rester sur sa dynamique en se surpassant devant son adversaire afin de garder son avance au classement tout en prenant de la distance avec ce dernier. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les coéquipiers de TIBERIU CAPUSA qui devront se montrer capables de faire un meilleur match devant un adversaire pas en confiance et pourquoi ne pas aller ramener un excellent résultat de ce déplacement.

Pour cette 11ème opposition entre les deux clubs toute compétition confondue avec 04 victoires pour FC ARGES contre 04 victoires pour FC PETROLUL PLOIESTI et 02 Matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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