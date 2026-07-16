CAMEROUN :: Playce Yaoundé célèbre quatre années de succès avec deux semaines d'animations et d'innovations :: CAMEROON

Quatre ans après son ouverture, le centre commercial Playce Yaoundé célèbre son anniversaire à travers une série d'activités destinées à récompenser sa clientèle, valoriser l'entrepreneuriat des jeunes et renforcer ses liens avec ses partenaires. Le lancement officiel des festivités a eu lieu le 10 juillet 2026 au cours d'une conférence de presse.

Le centre commercial Playce Yaoundé souffle sa quatrième bougie. Pour marquer cet anniversaire, la direction a donné le coup d'envoi de deux semaines d'animations, du 6 au 19 juillet 2026, en présence de partenaires, de commerçants et de professionnels des médias.

Au cours de la conférence de presse organisée à cette occasion, les responsables du centre sont revenus sur le parcours de Playce depuis son implantation dans la capitale camerounaise. Ils ont également présenté les projets de développement de l'enseigne, notamment son extension vers Douala, tout en dévoilant le programme des festivités.

Selon Gladys Demaye, responsable des centres commerciaux Playce, cette célébration traduit la volonté de l'entreprise d'aller au-delà de sa vocation commerciale.

« Nous voulons offrir à nos visiteurs un véritable lieu de vie, de découvertes, d'innovation et de partage », a-t-elle indiqué.

Pendant quatorze jours, les visiteurs pourront participer à plusieurs activités. Parmi les temps forts figure le Prix Innovation Entrepreneuriat Jeune, une initiative destinée à mettre en valeur les projets innovants portés par les jeunes Camerounais. Les meilleurs candidats bénéficieront d'un accompagnement financier et d'une importante visibilité pour développer leurs activités.

Le Food Court accueille également des journées de démonstration permettant aux enseignes partenaires de présenter leurs produits à travers des dégustations, des promotions exclusives et diverses animations commerciales.

Autre attraction majeure, la Quête du Ticket d'Or invite quotidiennement les visiteurs à résoudre une énigme publiée sur les réseaux sociaux afin de retrouver un ticket caché dans l'une des boutiques du centre. Chaque jour, un participant repartira avec un lot.

Les célébrations s'achèveront le 19 juillet par une cérémonie de clôture réunissant partenaires, commerçants et collaborateurs, dans une ambiance placée sous le signe de la convivialité et des perspectives d'avenir.

Au-delà des festivités, la direction a mis en avant les performances enregistrées par Playce Yaoundé depuis son ouverture. Le centre commercial accueille aujourd'hui plus de trois millions de visiteurs chaque mois, avec une affluence particulièrement remarquable durant le mois de décembre, période où la fréquentation atteint son niveau le plus élevé de l'année.

Grâce à son hypermarché, ses nombreuses enseignes, ses espaces de restauration, ses aires de loisirs et son vaste parking, Playce est devenu, en seulement quatre ans, l'un des principaux pôles commerciaux et de loisirs de la capitale camerounaise.

À travers cette célébration, le centre commercial entend consolider sa proximité avec ses clients tout en poursuivant son développement et en renforçant son rôle dans la dynamisation de l'économie locale.

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