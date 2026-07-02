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Forces de défense : décorations et promotions pour les personnels
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Les personnels civils et militaires des Forces de défense  ont été décorés et promus ce mercredi 1 juillet à la cour d’honneur du quartier général. L'occasion de la cérémonie de remise des décorations et des épaulettes du deuxième trimestre de l'exercice 2026.

Présidée par le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo. Cette cérémonie a mis en lumière l'engagement, la discipline et le dévouement des femmes et des hommes au service de la Nation.

Organisée à la Cour d'honneur de la Brigade du Quartier Général, la cérémonie a réuni plusieurs membres du Gouvernement, des chefs de missions diplomatiques, le secrétaire général du ministère de la Défense, de hauts responsables militaires, ainsi que les autorités administratives de la région du Centre et du département du Mfoundi et les familles des promus. 

Les récipiendaires ont reçu des médailles de l'Ordre national de la Valeur, de l'Ordre du Mérite camerounais et de la Force publique. Ces distinctions récompensent des carrières exemplaires et saluent le professionnalisme ainsi que le sens du devoir des bénéficiaires.

Moment fort de la cérémonie, la lecture des textes officiels portant promotion aux grades supérieurs a précédé la remise des épaulettes et des insignes de grade. Officiers, sous-officiers et militaires du rang ont ainsi été élevés à de nouvelles fonctions, traduisant la confiance renouvelée de la hiérarchie militaire à leur égard.

Placée sous le commandement du colonel René Ekomane Ekomane, chef d'État-Major de la Brigade du Quartier Général, la cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national avant de se poursuivre avec les différentes séquences protocolaires de décoration et de promotion.

À travers cette célébration, le ministère de la Défense réaffirme sa volonté de promouvoir le mérite et de valoriser les ressources humaines. Les autorités ont rappelé que le professionnalisme, la loyauté et le sacrifice demeurent les fondements de l'engagement au sein des Forces de défense.

La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire exécuté au son de la Musique principale des Armées, dans une ambiance marquée par la discipline, la fierté patriotique et l'hommage rendu à celles et ceux qui servent le Cameroun avec honneur.

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