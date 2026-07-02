CAMEROUN :: Espoir Biyong du cabinet civil d'Issa Tchiroma convoqué à la légion de gendarmerie du Littoral :: CAMEROON

Le directeur du cabinet civil du " président élu", ISSA TCHIROMA BAKARY, le professeur des lycées d'enseignement technique et professionnel et maire adjoint, Espoir BIYONG, a été convoqué par la légion de gendarmerie du Littoral. L’audition est fixée au 2 juillet 2026. Aucun motif n’a été précisé. Cette convocation intervient dans un contexte où Issa Tchiroma Bakary revendique ouvertement la victoire à la présidentielle.

La convocation : 2 juillet 2026, 10h,sans objet précisé

Selon le document signé par le colonel, commandant la légion de gendarmerie du Littoral, Espoir BIYONG est invité à se présenter le 02 juillet 2026 à 10 heures précises à l’état-major de la susdite unité.

La convocation évoque "une enquête judiciaire ouverte", mais ne donne aucun détail sur les faits ni sur la qualification juridique.

La résolution principale à date : Acte de procédure, pas de mise en cause. À ce stade, il n’y a pas d’accusation. La convocation est un acte de procédure classique. Elle ne préjuge en rien d’une mise en cause ou de la responsabilité de BIYONG. Le fond du dossier reste confidentiel.

Le profil : réseaux, Alice Nkom et mandat de maire contesté

BIYONG est présenté comme l’un des éléments les plus actifs des réseaux Alice Nkom. Il cumule deux casquettes : Directeur du Cabinet civil de TCHIROMA et maire.

La tension politique est soulignée par ses détracteurs : il exerce son mandat de maire suite à une prolongation accordée par Paul Biya le président de la République, un chef d'État qu’il affirme pourtant ne pas reconnaître comme ayant remporté l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Le contexte politique

Tchiroma Bakary revendique la victoire. Cette convocation intervient alors que Issa Tchiroma Bakary revendique sa victoire à l’élection présidentielle. Le patron de BIYONG se positionne en vainqueur contestataire et mobilise son cabinet civil autour de cette ligne.

La convocation de son Directeur de Cabinet est donc lue par certains observateurs comme un signal judiciaire adressé à l’entourage immédiat du candidat qui conteste les résultats officiels.

Ce qu’il faut retenir de l'audition fixée

BIYONG doit se présenter le 02 juillet 2026 à 10h à la légion de gendarmerie du Littoral. Pas de chef d’inculpation public : l’objet de l’enquête n’a pas été communiqué.

Arrière-plan politique



La procédure touche un proche collaborateur de Tchiroma Bakary, au moment où ce dernier revendique la victoire présidentielle.

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