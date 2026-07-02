Camer.be
Espoir Biyong du cabinet civil d'Issa Tchiroma convoqué à la légion de gendarmerie du Littoral
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Espoir Biyong du cabinet civil d'Issa Tchiroma convoqué à la légion de gendarmerie du Littoral :: CAMEROON

Le directeur du cabinet civil du " président élu", ISSA  TCHIROMA BAKARY, le professeur des lycées d'enseignement technique et professionnel  et maire adjoint, Espoir BIYONG, a été convoqué par la légion de gendarmerie du Littoral. L’audition est fixée au 2 juillet 2026. Aucun motif n’a été précisé. Cette convocation intervient dans un contexte où Issa Tchiroma Bakary revendique ouvertement la victoire à la présidentielle.

 La convocation : 2 juillet 2026, 10h,sans objet précisé 

Selon le document signé par le colonel, commandant la légion de gendarmerie du Littoral,  Espoir BIYONG est invité à se présenter le 02 juillet 2026 à 10 heures précises à l’état-major de la susdite  unité. 

La convocation évoque "une enquête judiciaire ouverte", mais ne donne aucun détail sur les faits ni sur la qualification juridique. 

La résolution principale à date : Acte de procédure, pas de mise en cause. À ce stade, il n’y a pas d’accusation. La convocation est un acte de procédure classique. Elle ne préjuge en rien d’une mise en cause ou de la responsabilité de BIYONG. Le fond du dossier reste confidentiel.

 Le profil : réseaux, Alice Nkom et mandat de maire contesté 

BIYONG est présenté comme l’un des éléments les plus actifs des réseaux Alice Nkom. Il cumule deux casquettes : Directeur du Cabinet civil de TCHIROMA et maire. 

La tension politique est soulignée par ses détracteurs : il exerce son mandat de maire suite à une prolongation accordée par Paul Biya le président de la République, un chef d'État qu’il affirme pourtant ne pas reconnaître comme ayant remporté l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. 

Le contexte politique 

Tchiroma Bakary revendique la victoire. Cette convocation intervient alors que Issa Tchiroma Bakary revendique sa victoire à l’élection présidentielle. Le patron de BIYONG se positionne en vainqueur contestataire et mobilise son cabinet civil autour de cette ligne. 

La convocation de son Directeur de Cabinet est donc lue par certains observateurs comme un signal judiciaire adressé à l’entourage immédiat du candidat qui conteste les résultats officiels.

Ce qu’il faut retenir de l'audition fixée

BIYONG doit se présenter le 02 juillet 2026 à 10h à la légion de gendarmerie du Littoral. Pas de chef d’inculpation public : l’objet de l’enquête n’a pas été communiqué.

Arrière-plan politique 
 
La procédure touche un proche collaborateur de Tchiroma Bakary, au moment où ce dernier revendique la victoire présidentielle.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Forces de défense : décorations et promotions pour les personnels
Espoir Biyong du cabinet civil d'Issa Tchiroma convoqué à la légion de gendarmerie du Littoral
WETECH déploie des solutions numériques innovantes pour la protection des femmes en zone de crise
Des proches d'Oswalde Baboke parlent d'une loyauté à Paul BIYA qui énerve "les infidèles"
Traitement de l’information: Plan International Cameroon et MTN Foundation forment les journalistes
Oswald Baboke convoqué : or, faux décret, les deux affaires qui l'encerclent
Kumba : une jeune infirmière poignardée à mort par son compagnon pasteur
Coupures à Douala : 80 % des zones impactées ont retrouvé le courant
Lancement de “La Box” et du Datathon : le PAK et ActivSpaces parient sur les jeunes talents
Cimencam met en lumière ses engagements en matière de durabilité
Énergie/ Sonara: Le market sounding pour la réhabilitation de la raffinerie est lancé
Des jumeaux épousent des jumelles au Nigeria
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:00
Forces de défense : décorations et promotions pour les personnels

Forces de défense : décorations et promotions pour les personnels
06:58
Du néant absolu à l’incroyable victoire des Diables sur le Sénégal (3-2)

Du néant absolu à l’incroyable victoire des Diables sur le Sénégal (3-2)
06:31
Espoir Biyong du cabinet civil d'Issa Tchiroma convoqué à la légion de gendarmerie du Littoral

Espoir Biyong du cabinet civil d'Issa Tchiroma convoqué à la légion de gendarmerie du Littoral
06:18
WETECH déploie des solutions numériques innovantes pour la protection des femmes en zone de crise

WETECH déploie des solutions numériques innovantes pour la protection des femmes en zone de crise
01:22
Avec Le roi NGUILA l’âme enracinée chez les Baboutés,

Avec Le roi NGUILA l’âme enracinée chez les Baboutés,

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo