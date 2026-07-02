CAMEROUN :: WETECH déploie des solutions numériques innovantes pour la protection des femmes en zone de crise :: CAMEROON

Dans le cadre du Projet UNJP/CMR/061/EC : « Réduire les besoins humanitaires dans l'Extrême Nord Camerounais en renforçant la préparation et l’anticipation des acteurs multi-niveaux face aux chocs, via une approche intégrée sensible au conflit, au climat et à la protection » financé par DG ECHO et mis en œuvre par l’UNFPA Cameroun et la FAO, WETECH a déployé dans l'Extrême-Nord Cameroun une application mobile spécialement conçue pour les zones humanitaires, ainsi qu’un service USSD afin de faciliter le référencement et le signalement de cas de Violences Basées sur le Genre.

Dans les zones de crise humanitaire, l'accès aux services de protection contre les violences basées sur le genre (VBG) est souvent entravé par l'isolement géographique, l'insécurité et la défaillance des infrastructures numériques. L’association Women in Entrepreneurship and Technology (WETECH), organisation d'innovation sociale basée à Douala, a relevé ce défi en développant deux outils complémentaires déployés dans l'Extrême-Nord Cameroun : l'application mobile Alert GBV Lite et le service de signalement hors ligne via le code USSD #080#.

Ces deux outils ont été mis en œuvre dans le cadre du Projet ECHO EN UNJP/CMR/061/EC, financé par DG ECHO et conduit en partenariat avec UNFPA Cameroun et la FAO.

Alert GBV Lite : une application mobile pour signaler, orienter et protéger

Qu'est-ce qu'Alert GBV Lite ?

Alert GBV Lite est une application mobile Android développée par WETECH pour permettre aux survivantes de violences basées sur le genre de signaler des cas, d'accéder à un annuaire de services de référencement, et d'obtenir un accompagnement via un assistant IA. Conçue pour fonctionner en mode hors ligne, l'application répond directement aux contraintes de connectivité des zones de crise.

Fonctionnalités clés

Compagnon IA pour l'orientation psychosociale et le signalement structuré

Bouton SOS géolocalisé pour enregistrer des preuves en situation de VBG

Répertoire dynamique des services de prise en charge disponibles

Signalement sécurisé et anonymisé des cas de VBG

Fonctionnement hors ligne des services essentiels

Interface multilingue : français, anglais, pidgin et Fulfuldé

Déploiement

Du 1er au 27 juin 2026, en collaboration avec les associations ADELPA et ALVFF une campagne de vulgarisation a permis de faire connaître l'application dans 11 communes de l'Extrême-Nord, auprès de 2 145 personnes. Chaque téléchargement représente une survivante potentielle ayant accès, depuis son téléphone, à des ressources de protection qui lui étaient auparavant inaccessibles.

L'application, disponible sur le Play Store, a reçu des retours positifs lors de l'atelier de co-création du 22 mai 2026, qui a réuni les agents, les partenaires locaux et les équipes WETECH pour tester et améliorer les fonctionnalités en conditions réelles.

Le code USSD #080# : signaler sans smartphone, sans internet

Pourquoi un service USSD ?

L'une des principales barrières à l'utilisation des technologies dans l'Extrême-Nord est la faible possession de smartphones Android dans les ménages vulnérables. Pour ne laisser personne de côté, WETECH a développé un service complémentaire accessible depuis tout téléphone, y compris les téléphones basiques : le code USSD #080#.

Comment fonctionne le service ?

En composant le #080# depuis n'importe quel téléphone, les utilisatrices peuvent accéder à un menu interactif permettant de :

Obtenir des informations sur les droits des survivantes et les ressources disponibles

Signaler un cas de VBG de manière confidentielle

Être orientées vers les services de prise en charge les plus proches

Ce service fonctionne sans connexion internet et sans données mobiles, sur tout réseau GSM. Il s'agit d'une innovation majeure pour l'accessibilité des services de protection en zone rurale et de crise.

« Alert GBV Lite et le code USSD que nous avons mis en place dans le cadre de ce projet incarnent notre philosophie au sein de WETECH : utiliser la technologie et l’innovation pour faciliter, simplifier, protéger et améliorer les conditions de vie des femmes tout en rendant ces outils accessibles partout et pour toutes. La technologie doit s'adapter aux réalités du terrain, pas l'inverse. »

— Élodie NONGA KENLA, Directrice Exécutive, WETECH

Perspectives : vers un déploiement national

Fort du succès de cette phase pilote dans l'Extrême-Nord, WETECH envisage une extension nationale d'Alert GBV Lite et du service USSD, en ciblant d'autres régions en crise humanitaire du Cameroun et même au-delà.

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