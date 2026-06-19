CAMEROUN :: MORT ET/OU ASSASSINAT DU PRISONNIER POLITIQUE ABDOU AL-ISLAM :: CAMEROON

C'est encore avec tristesse et grosse colère que nous, CCD et Diaspora Combattante pour le Changement, avons appris le décès dans une structure hospitalière de Yaoundé, du Camarade de lutte et prisonnier politique Abdou Al-Islam, qui quelques jours auparavant avait bénéficié d'une libération provisoire des geôles infectes de M. Biya. Étant donné que ses geôliers le savaient très probablement condamné à une mort imminente.

À cet effet, seule une expertise médico-légale pourra le confirmer. Mais dèjà ses co-détenus qui soupçonnent un empoisonnement le disaient amaigri et très affaibli. Ce qui porte à craindre que cette libération provisoire n'ait été qu'un prétexte pour se débarrasser d'un prisonnier dont la mort était programmée.

À sa famille si durement éprouvée, nous, CCD et Diaspora Combattante pour le Changement, présentons nos condoléances les plus attristées.

Face aux liquidations et assassinats à répétition de ceux qui semblent être identifiés comme les prisonniers courageux, téméraires et déterminés à porter leurs idéaux jusqu'au bout, nous exprimons notre ras-le-bol et condamnons avec la plus véhémente énergie ces assassinats ciblés, ainsi que ces détentions arbitraires dont sont victimes nos compatriotes qui, depuis les deux dernières élections présidentielles, notamment celle du 12 octobre 2025, ont décidé de défendre la victoire du peuple camerounais ainsi que sa souveraineté.

Raison pour laquelle nous, CCD et Diaspora Combattante pour le Changement, en appelons à une implication des organisations internationales de défense de droits humains ainsi qu'à la libération sans condition de tous les prisonniers politiques au Cameroun.

Nous sommes convaincus, comme l'a si bien dit le président élu et légitime S.E Issa TCHIROMA, que ces arrestations arbitraires et assassinats ne resteront pas impunis.

Un Cameroun libre et juste est notre seule obsession !

Fait à Bruxelles, Berlin, Dakar, Londres, Mexico, Montréal, Madrid, Paris, Pretoria, Rabat, Rome, Stockholm, Sydney, Tokyo, Washington, le 18 juin 2026

Pour la DIASPORA COMBATTANTE POUR LE CHANGEMENT

- Le Conseil des Camerounais de la Diaspora ( CCD )

- Les Amazones

- Les Bobbi Tanap

- La BAS ( Brigade Anti-Sardinards )

- Cameroon Patriotic Diaspora ( CPD )

- Cameroon Diaspora for Change (Camdiac)

- Fourmis Magnans

- Cameroon Coalition for Change ( CCC )

- L’Union des Artistes du Changement

- Front de Libération du Kamerun ( FLK )

Ampliation :

La Presse

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