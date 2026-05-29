CAMEROUN :: NGUEMEGNI ELVIS, UN DELINQUANT NOTOIRE A LA TETE DU VILLAGE BALENGOU :: CAMEROON

NGUEMEGNI ELVIS, UN DELINQUANT NOTOIRE A LA TETE DU VILLAGE BALENGOU. LE VILLAGE BALENGOU VICTIME DU NOUVEAU CHEF AU COMPORTEMENT SURPRENANT.

Depuis l’arrivée du nouveau chef du groupement Balengou, suite à une succession très contesté, Balengou vie des heures sombres. NGUEMEGNI Elvis, arrivé à la tête de ce beau village à la suite d’un tripatouillage testamentaire, sème la terreur dans les différentes communautés Balengou. Ses multiples dérives vont du chantage dans le but d’obtenir de l’argent auprès des populations et aussi des élites, au menaces et intrusion nocturne dans des concessions et propriété. Pour Certains, il est un délinquant chevronné et pour d’autre, un déséquilibré mental.

Les pseudos projets qu’il met en avant pour extorquer de l’argent aux populations du village Balengou depuis quatre ans sont loin de sortir de terre. Les cotisations depuis son accession au trône par effraction ont déjà atteint presque 680 millions de franc CFA. Le village est sans eau et dépourvu du minimum vital. Les dons sont détournés par ce chef. Il est soupçonné d’être à l’origine des incarcérations arbitraire, suite à des montages et preuves inventées de deux dignes enfants Balengou, y compris son propre frère. C’est deux personnes innocentes ont eu le malheur de s’indigner suite à des disfonctionnements dans le village et la communautés Balengou.

Ce chef aurait affirmé dans un discours sur la place public, que d’autres personnes suivront. Le retour à son discours des populations : est que, personne ne suivra étant donné que les populations ont maintenant la maitrise de son mode opératoire diabolique. Ce chef a, en public, porté atteinte à la dignité d’un digne fils du village Balengou, Architecte DPLG et Ingénieur de Génie Civil, Directeur de société en le traitant d’assassin et l’accusant en public d’avoir assassiné ses parents. Des allégations grave de conséquences. Le concerné a été joint par le journaliste et sa réponse a été lapidaire (je ne réponds pas aux imbécilités surtout venant de ce type de personnage. Son attitude à mon égard relève du harcèlement et il n’obtiendra aucun franc de moi) réponse de Monsieur Jean-Vespa suite aux propos de ce chef.

Ce chef a en public interdit les Balengou d’aller accompagner à sa dernière demeure, la dépouille d’une élite Balengou de Yaoundé. Au mépris de cette décision d’une chef marginal et égaré, il y’a eu foule. On comptait ce jour plus de trois milles personnes, dont six ministres de la république et treize Chefs supérieurs de l’Ouest et d’autres régions du Cameroun. Il se pourrait que ce chef aurait demandé une forte somme d’argent à cette famille éprouvée pour pouvoir assister aux obsèques de cette élite, le refus de céder au chantage aurai ce chef hors de lui et il serait devenu incontrôlable. Ce même chef aurait traité un administrateur civil hors échelle d’affamé. Pour rappel, cet administrateur civil n’a jamais cédé au chantage de ce chef et n’a jamais participé de près ou de loin à la mafia que veut installer ce chef dans ce village.

Nous savons que ce chef lui reproche sa rectitude morale et son intégrité. Le chapelet des maux qui minent ce village depuis l’arrivé de ce chef un genre un genre devient inestimable. Il se serait introduit sans titre ni droit dans une plantation et détruit la récolte annuelle d’un pauvre paysan en lui promettant la mort au cas où il réagirait. Ceux des pseudos élites qui accompagne ce chef déséquilibré dans son projet chimérique qui est de s’enrichir au maximum en faisant les poches des Balengou par le biais des faux projets comme celui de sa voiture quatrième main, acheté à moins de 20 millions à Dubaï et facturé aux pauvres peuple Balengou à 64 millions.

On soupçonne ce chef d’avoir touché sa cote part dans cette escroquerie et ceux des faux élites, complices de cette mafia seront bientôt exposer dans des médias. Le système successoral de la société bamiléké devrait être revu et s’adapté aux réalités contemporaines (éduqué les futurs chefs, revoir le système de sélection du futur chef, assainir l’environnement dans lequel les futurs évolueront).

Ceci permettra d’éviter que des individus à l’esprit débridé et déséquilibrés mentaux comme celui de Balengou actuellement, qui raconte à qui veut l’entendre qu’il était banquier et touchait 500.000f par mois, ce qui est faux cet individu devenu chef a eu son premier stage académique à 34 ans en occupant un poste de basse échelle dans un établissement financier de la place suite à la faveur d’une connaissance. Le comportement de ce chef se rapproche plus d’un psychopathe étant donné qu’il est menteur et manipulateur.

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