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AGL Cameroun et Reasy mettent un corridor logistique intégrée et digitalisée entre le Cameroun et
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AGL Cameroun et Reasy mettent un corridor logistique intégrée et digitalisée entre le Cameroun et :: CAMEROON

Fruit d’un partenariat entre Africa Global Logistics (AGL) Cameroun et la startup Reasy, ce service ouvre un corridor logistique entre le Cameroun et l’un de ses partenaires stratégiques, la Chine. Il se décline en  paiement digital sécurisé, groupage à l’origine en Chine, transport international, et  opérations logistiques à destination.

C’est une révolution qui s’opère désormais sur la place portuaire de Douala. Une solution au sempiternel problème de dédouanement et d’enlèvement de marchandise au port de Douala. Une plus-value apportée comme solution aux fils d’attente et au temps mis. Pour un conteneur qui part de la Chine au Cameroun par exemple cette offre intègre un paiement digital sécurisé ainsi qu'un suivi logistique de bout en bout.

Sur le terrain de l’action, Ce partenariat repose sur une complémentarité entre les deux acteurs. Reasy apporte une solution digitale innovante au service de la simplification des paiements internationaux, instaurant ainsi un climat de confiance pour les PME africaines. AGL Cameroun prend en charge l’intégralité de la chaine logistique : du fret international aux formalités export en Chine, en passant par le groupage, le transport, le stockage et les formalités douanières à destination
Les principaux bénéficiaires de cette nouvelle approche logistique intégrée sont les Entreprises et les commerçants dans un parcours d’importation simplifié, plus lisible, plus fiable et mieux adapté à leurs contraintes opérationnelles et financières. Elle vise aussi à faciliter l’accès au commerce international et à soutenir la croissance des PME africaines grâce à une chaîne logistique intégrée et digitalisée.

Déployée dans le cadre d’un projet pilote au Cameroun, La réception du premier conteneur groupé Chine-Cameroun, a eu lieu le 29 avril, confirmant le passage à une mise en œuvre opérationnelle.

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