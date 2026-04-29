Camer.be
Fraude électorale, mandats prolongés : le RDPC change les règles du jeu
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Fraude électorale, mandats prolongés : le RDPC change les règles du jeu :: CAMEROON

Prolonger des mandats sans vote. Verrouiller un scrutin contesté. Le RDPC ne gouverne plus le Cameroun il gère sa propre survie. Et pour cela, tous les subterfuges sont désormais mobilisés.

Une séquence électorale sous haute tension

L'année 2025 a placé le Cameroun face à une séquence politique déterminante. Une élection présidentielle, des législatives attendues, et un régime en place depuis plus de quarante ans qui n'a jamais organisé une alternance pacifique.

Selon des sources proches de l'opposition camerounaise, les résultats réels de la présidentielle d'octobre 2025 désigneraient Issa Tchiroma figure politique longtemps associée au sérail du pouvoir avant de prendre ses distances comme vainqueur du scrutin. Le régime, lui, conteste cette lecture et maintient ses propres chiffres.

Parallèlement, face à la perspective d'une défaite aux législatives, le RDPC aurait procédé à une prolongation subreptice des mandats des députés sortants, modifiant discrètement les règles du jeu électoral. Ces éléments constituent une violation caractérisée du cadre constitutionnel camerounais.

Les racines d'un système qui se dévore lui-même

Le vol des élections au Cameroun ne date pas de 2025. Il s'inscrit dans une logique de pouvoir construite sur quatre décennies. Le RDPC s'est progressivement transformé en ce que les politologues nomment un "parti hégémonique de façade" : une structure dont la légitimité repose non sur la base militante mais sur le contrôle des institutions.

Ce glissement a une conséquence mécanique. Quand un parti perd sa légitimité populaire, il doit compenser par le contrôle procédural. Modifier les règles électorales, prolonger les mandats sans consultation, invalider des résultats contestables ce sont les outils classiques des régimes qui savent qu'ils ne peuvent plus gagner librement.

La prolongation des mandats parlementaires représente un franchissement de seuil. Ce n'est plus de la fraude électorale ponctuelle. C'est une reconfiguration permanente du cadre légal au profit du parti sortant.

Le mécanisme du verrouillage institutionnel

Le braquage de la Constitution camerounaise expression utilisée par l'opposition pour décrire ces pratiques fonctionne selon un schéma précis. Il ne s'agit pas d'une rupture visible, mais d'une série de micro-décisions légalement habillées qui aboutissent collectivement à l'impossibilité d'une alternance.

Prolonger les mandats évite des législatives que le RDPC anticipe perdre. Contrôler ELECAM, l'organisme officiel de gestion des élections, garantit la validation des résultats souhaités. Discréditer l'opposition en parlant de ses affaires internes quand on l'interpelle sur la fraude c'est la couche rhétorique qui complète le dispositif.

Face à ce système, le MRC Mouvement pour la Renaissance du Cameroun demeure le parti d'opposition le plus actif et le plus structuré. Sa capacité à documenter, à mobiliser et à maintenir une présence de terrain le place au cœur de la résistance institutionnelle.

Une crise de légitimité qui s'aggrave

La crise de légitimité du RDPC pose une question existentielle. Un parti qui ne peut survivre qu'en modifiant les règles est un parti en fin de cycle. La transition politique au Cameroun aura lieu la seule variable est son caractère ordonné ou chaotique.

Jusqu'où un régime peut-il changer les règles avant de les briser ?

Il existe un point de non-retour dans la manipulation institutionnelle. Au-delà, ce ne sont plus des règles que l'on contourne c'est un contrat social que l'on déchire.

Le Cameroun n'est pas encore à ce point. Mais il s'en approche. Et la question qui se pose aujourd'hui n'est plus "le RDPC peut-il gagner une élection libre ?" Elle est : "combien de temps encore peut-il éviter d'en organiser une ?"

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#cameroun #rdpc #fraudeelectorale #mrc #constitutionafrique

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Fraude électorale, mandats prolongés : le RDPC change les règles du jeu
La République en ruine — quand Biya a emprisonné ses derniers hommes d'État
Scandale du don chinois de riz au Cameroun : voici ce qui fait vraiment mal, par Louis Marie Kakdeu
Pr Edouard Bokagné : Maurice Kamto est-il le président du Mrc ? Sa plainte à L’UA ne peut prospérer
Vice-présidence auCameroun : le silence de Biya après la réforme constitutionnelle est une stratégie
Maurice Kamto et l’espoir d’un sursaut national face au chaos politique, par Joel Tchoegnia
La symbolique pédagogique de la peine dans les révélations sociétales
Au-delà de la sémantique guerrière : ALERTE SUR LE SORT D’UN MONDE AU BORD DU PRECIPICE
Le pouvoir n’est pas une propriété privée, Maurice DJIONGO propose une Succession à 3 pôles
Affaire Aïcha Kamoise : quand la justice camerounaise devient une arme contre les faibles
J’AI LU POUR VOUS LE DISCOURS DU PAPE AU PALAIS DE L’UNITE : VOICI CE QU’IL FAUT EN COMPRENDRE
Opposition camerounaise : Jean-Bruno Tagne accuse les « faux opposants » de servir Biya
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:06
Baongla Georges-Gilbert interdit de quitter le territoire

Baongla Georges-Gilbert interdit de quitter le territoire
16:13
Laurent Ngaibona : un baobab de la République centrafricaine tire sa révérence

Laurent Ngaibona : un baobab de la République centrafricaine tire sa révérence
14:49
Test ADN exigé pour Biya : l'affaire Baongla

Test ADN exigé pour Biya : l'affaire Baongla
13:20
Fraude électorale, mandats prolongés : le RDPC change les règles du jeu

Fraude électorale, mandats prolongés : le RDPC change les règles du jeu
12:24
La République en ruine — quand Biya a emprisonné ses derniers hommes d'État

La République en ruine — quand Biya a emprisonné ses derniers hommes d'État

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo