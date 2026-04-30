Agression d'un enseignant au Cameroun : quand la jalousie pédagogique vire à la violence :: CAMEROON

Violence entre collègues enseignants : un professeur du collège Mutien Marie à Mbalmayo, dans la région du Centre au Cameroun, a été roué de coups par deux de ses collègues. Motif : il accaparait les élèves pour ses cours particuliers.

Les faits : une querelle de tutoriels dégénère en lynchage

Au sein du collège Mutien Marie de Mbalmayo, un établissement de la région du Centre du Cameroun, un enseignant a été physiquement agressé par deux de ses pairs. Selon les informations disponibles, la victime animait des séances de soutien scolaire privées qui attiraient la majorité des élèves de l'établissement. Ses deux collègues, estimant subir une concurrence déloyale, ont décidé de faire justice eux-mêmes à coups de poings, selon les témoignages recueillis.

L'agression s'est produite à l'intérieur de l'enceinte scolaire, espace normalement dédié à la transmission du savoir et à la discipline. L'incident a depuis provoqué une vive indignation au sein de la communauté éducative camerounaise.

Derrière la violence, une crise économique du métier d'enseignant

Pourquoi un différend professionnel aboutit-il à une telle violence ? La réponse réside en partie dans la précarité économique structurelle du corps enseignant en Afrique subsaharienne. Dans de nombreux pays, le salaire officiel des professeurs ne suffit pas à couvrir les besoins essentiels. Les cours particuliers représentent alors un complément de revenu vital, parfois supérieur au traitement mensuel officiel.

Dans ce contexte de rareté économique, les élèves se comportent comme une ressource rare. Celui qui les capte monopolise une source de revenus. La compétition entre enseignants pour les cours privés ne relève donc pas d'une simple rivalité professionnelle : elle touche directement aux conditions de survie matérielle.

La victime dans cette affaire ne proposait pourtant pas un service ordinaire. Les élèves l'appréciaient pour des raisons précises et documentées : sa patience pédagogique, sa capacité à adapter ses explications jusqu'à la compréhension réelle, et son refus de se contenter d'un apprentissage superficiel. Ce sont ces qualités et non une stratégie commerciale agressive qui lui valaient l'adhésion des élèves.

La pédagogie de qualité comme menace systémique

Le mécanisme sous-jacent à cette affaire est révélateur d'une pathologie plus large. Un enseignant efficace, dans un système éducatif défaillant, ne représente pas seulement un collègue mais une menace directe pour l'équilibre précaire du groupe.

La qualité pédagogique de la victime expliquer jusqu'à la compréhension, garantir l'acquisition réelle des contenus constitue précisément l'écart qui a déclenché la violence. Dans un système où tous les enseignants proposeraient un service identique, la concurrence resterait tolérable. Mais lorsqu'un individu introduit une différenciation par la qualité, il rompt l'équilibre informel du groupe.

Ce phénomène, dans d'autres secteurs professionnels, prend ici une dimension particulièrement troublante : la victime était sanctionnée pour avoir bien fait son travail. Le signal envoyé aux autres enseignants soucieux de leur excellence pédagogique est dévastateur.

Ce que révèle Mbalmayo sur l'école africaine

Cette affaire risque d'alimenter une culture du nivellement par le bas dans les établissements où elle sera connue. Les enseignants qui auraient voulu se distinguer pourraient choisir de se conformer au niveau médian pour éviter des représailles. Le coût humain sera supporté par les élèves.

Tant que les cours particuliers représentent la principale source de revenus complémentaires, la compétition entre collègues restera une réalité économique avant d'être une déviance morale. Sans revalorisation salariale significative et sans cadre réglementaire clair sur les cours de soutien scolaire privés, ce type d'incident a toutes les chances de se reproduire.

Il y a enfin un enjeu symbolique majeur. L'école, dans l'imaginaire collectif, est le lieu de la transmission des valeurs sociales. Lorsque des enseignants y commettent des actes de violence, c'est le pacte éducatif lui-même qui est mis en cause devant les yeux des élèves.

Quand l'exemple vient des mauvais côtés

Cette affaire pose une question qui dépasse largement le collège Mutien Marie. Dans une société où l'enseignant est censé incarner l'autorité morale et la transmission du savoir, que se passe-t-il lorsque ce modèle s'effondre de l'intérieur ?

L'ironie cruelle de l'affaire de Mbalmayo réside dans ce paradoxe : l'enseignant roué de coups était, selon tous les témoignages disponibles, le meilleur pédagogue du groupe. La violence n'a pas sanctionné une faute elle a sanctionné une excellence. Cela oblige à poser une question plus profonde : nos systèmes éducatifs sont-ils réellement conçus pour récompenser la qualité, ou pour maintenir une médiocrité collective tolérable ?

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