États-Unis :: Jean- Bruno Tagne Et Son Ouvrage L'arnaque Ravivent Les Cœurs Du Côté De Chicago Aux Usa. :: United States

Le journaliste et homme de lettre Jean- Bruno TAGNE actuellement en court séjour au pays de l'Oncle Sam , a répondu présent à l'appel des amoureux de la littérature après le succès fulgurant et viril dû à l'annonce de son dernier ouvrage de 270 pages paru aux éditions du Schabel intitulé "l'arnaque" sous titré il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur.

Les amoureux de belles lettres étaient réunis le 17 mars dernier en après -midi à Chicago à Evanston Public Library, 1703 Orrington Ave, Evanston, IL 60201; autour de l'auteur et de son éditeur Haman MANA .

Un moment de partage et surtout d'éclairage au delà des informations qui circulaient sur la toile et cette cabale acharnée sur l'auteur, lui qui a été Directeur de campagne du Président de la Fecafoot Samuel ETO'O.

Pour être précis il s'agit dans cet ouvrage un bilan des 24 mois de Samuel ETO'O à la tête de la fédération camerounaise de football.

L'auteur revient sur les coulisses de la marche héroïque de Samuel ETO'O vers la présidence de la Fecafoot, dans son livre "l'arnaque"

Jean-Bruno TAGNE fait preuve d'un certain courage et même d'une audace remarquable « écrire c'est résister » annonce le journaliste dès la première page de son livre . Cette résistance lui a valu son pesant d'or hier devant un public Américain ébloui, assoiffé par l'audace et la ténacité de ce brillant journaliste qui n'as pas sa langue dans sa poche.

Une bonne brochette des exemplaires de ce livre s'arrachaient comme des petits pains "la soif de la vérité a eu le dessus sur les non-dits".

Cette première dédicace en terre américaine, l'auteur ressort le cœur joyeux non seulement pour avoir répondu à l'appel mais également pour cette accueil a lui réservé, laisse transparaître son large sourire.

Le public de Chicago aux Etats - Unis peut dont s'en réjouir d'avoir eu l'insigne l'honneur de delecté cet ouvrage.