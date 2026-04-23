Opposition camerounaise : Jean-Bruno Tagne accuse les « faux opposants » de servir Biya :: CAMEROON

Un texte court. Une charge totale. Jean-Bruno Tagne vient de publier un réquisitoire sans concession contre ce qu'il appelle les « opposants de l'opposition » camerounaise. Sa thèse est brutale : ces figures qui occupent la scène politique camerounaise depuis des décennies ne servent pas le changement. Elles le sabotent.

Qui est visé, et pourquoi maintenant

Le texte ne cite aucun nom. Il n'en a pas besoin. Le portrait est suffisamment précis pour être reconnu. Jean-Bruno Tagne décrit des acteurs politiques installés depuis « des lustres », incapables de présenter un bilan, mais prompts à s'autocongratulater et à discréditer tout concurrent. Il mentionne explicitement le cas de Ni John Fru Ndi, fondateur du Social Democratic Front, pris pour cible par ces mêmes individus il y a trente ans alors qu'aucun d'entre eux n'a, depuis, produit davantage.

Le calendrier de publication n'est pas anodin. Le Cameroun traverse une séquence politique intense : révision constitutionnelle contestée, reports électoraux répétés, saisine de l'Union Africaine par le MRC. Dans ce contexte, la question de la qualité de l'opposition est plus que jamais centrale.

La thèse centrale : l'opposition comme alliée objective du régime

L'accusation la plus grave formulée par Tagne n'est pas celle d'incompétence. C'est celle de complicité. Selon lui, ces figures « cautionnent la dictature en prétendant la combattre ». Leur cible réelle n'a jamais été Paul Biya. Elles ont construit leur existence politique dans l'orbite du régime, non contre lui.

Le pouvoir perpétuel de Paul Biya trouverait ainsi une explication structurelle. Tant que l'espace de l'opposition est saturé par des ego stériles, le chef de l'État que Tagne désigne par la périphrase « le fils du catéchiste » peut gouverner sans menace réelle. L'opposition dysfonctionnelle est, dans cette lecture, un pilier du système, pas sa contradiction.

Le mécanisme de reproduction : des « bâtards politiques » formés à l'identique

Ce qui rend l'analyse de Tagne particulièrement sombre, c'est sa dimension générationnelle. Ces figures n'ont pas seulement occupé l'espace. Elles ont produit des héritiers à leur image ce que l'auteur appelle des « bâtards politiques ». Des cadets formés aux mêmes méthodes : jalousie, opportunisme, absence d'idéologie cohérente, guerres d'ego permanentes.

La crise de l'opposition camerounaise se définit ainsi comme un phénomène de reproduction culturelle autant que politique. Ce n'est pas une simple question de mauvais dirigeants. C'est un écosystème entier qui sélectionne et valorise les comportements les plus destructeurs pour la cohésion de toute alternative crédible.

Tagne va encore plus loin : il anticipe l'après-Biya. Ces figures, dit-il, ne disparaîtront pas avec le président. Elles mueront, s'adapteront, et serviront l'héritier du pouvoir avec la même docilité structurelle.

Une opposition qui bloque le changement à court et long terme

À court terme, ce texte alimente un débat qui monte en puissance au sein de la société civile et de la diaspora camerounaise. La question de la refondation de l'espace politique oppositionnel devient urgente, à quelques mois d'une période de transition potentielle au sommet de l'État.

Si les mécanismes de cooptation décrits par Tagne restent opérationnels, aucune alternative crédible ne pourra émerger que ce soit face au régime actuel ou face à son successeur. Le renouvellement générationnel de l'opposition, souvent évoqué, se heurte précisément à ces gardiens de l'accès qui bloquent toute entrée nouvelle.

Une fracture qui attend son entrepreneur politique

Le diagnostic de Jean-Bruno Tagne est clinique. La scène politique camerounaise souffre d'une opposition qui consomme l'énergie collective sans la transformer en force de changement. La question qu'il pose, sans y répondre, est peut-être la plus importante : qui, dans ce paysage, a la capacité et la légitimité pour imposer le balai qu'il réclame ?

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