CAMEROUN :: Maurice Kamto et le MRC face à une démocratie sous verrouillage administratif :: CAMEROON

Il ne s'agit pas de violence spectaculaire ni de décrets d'interdiction officiels. Au Cameroun, la neutralisation de l'opposition peut tenir à un bureau vide, un sous-préfet introuvable, un dossier qu'on ne signe pas. C'est dans ces silences administratifs que se joue, depuis des années, une partie décisive de la vie politique camerounaise avec Maurice Kamto et son Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en première ligne.

Ce qui s'est passé en 2020

Lors des élections législatives et municipales de 2020, le MRC a renoncé à participer. Non par désintérêt, mais sous la contrainte. Des candidats du parti se sont retrouvés dans l'impossibilité matérielle de déposer leurs dossiers de candidature : des sous-préfets, détenteurs du pouvoir de signature, refusaient de parapher les pièces exigées. Certains allaient plus loin ils désertaient purement et simplement leurs bureaux aux heures de dépôt. Le résultat est mécanique : sans ces signatures, pas de candidature légale. Sans candidature, pas de représentation. Le boycott, présenté parfois comme un choix stratégique, était d'abord une réponse à une exclusion de fait.

Un système rodé, pas une série d'accidents

Réduire ces incidents à des dysfonctionnements locaux serait une erreur d'analyse. Ce que documente le cas du MRC, c'est un mécanisme plus large : l'utilisation systématique de l'appareil d'État comme outil de neutralisation politique. Les interdictions de rassemblement frappent le parti avec une régularité qui exclut le hasard. Les tentatives de mobilisation se heurtent à des dispositifs policiers disproportionnés. Sur les réseaux sociaux, des campagnes coordonnées de dénigrement ciblent Kamto et ses proches, alimentées par des groupes organisés dont l'origine reste rarement établie publiquement.

Chaque levier, pris isolément, peut sembler anodin. Ensemble, ils dessinent une architecture de verrouillage démocratique.

Le paradoxe des critiques en terrain miné

Ce contexte rend particulièrement incongrue une certaine critique adressée au leader du MRC : celle qui juge ses choix à l'aune des standards d'une démocratie consolidée. Reprocher à Kamto de boycotter, de renoncer à certaines batailles électorales, ou de ne pas peser davantage dans le jeu institutionnel, c'est évaluer un nageur enchaîné à la profondeur de sa plongée. Le paradoxe est là, criant : l'opposition camerounaise est tenue responsable de son effacement dans un espace politique qu'on s'emploie précisément à lui fermer.

Ce que ces obstacles produisent et produiront

À court terme, l'effet est double. D'un côté, une désaffection potentielle de militants épuisés par les obstacles répétés, tentés par un repli ou une radicalisation. De l'autre, une visibilité internationale accrue pour Kamto lui-même : chaque interdiction documentée, chaque refus de signature devient une preuve supplémentaire soumise aux regards extérieurs; institutions africaines, chancelleries, organisations de défense des droits. À moyen terme sur un horizon de trois à cinq ans , la question centrale sera celle de la transmission : le MRC peut-il structurer une relève militante capable de résister à l'usure, en l'absence d'accès aux fonctions électives et de visibilité institutionnelle ?

L'opposition politique camerounaise affronte ici un défi existentiel : survivre à la durée dans un environnement conçu pour l'épuiser.

L'enjeu dépasse un homme

Maurice Kamto répète qu'il veut le changement par les urnes, dans la paix. Cette position têtue, exposée, coûteuse dit quelque chose sur ce qu'il reste de marge pour une alternance pacifique au Cameroun. Les entraves subies par le MRC ne sont pas des accidents de parcours : elles révèlent le prix que certains acteurs du système sont prêts à payer pour empêcher une compétition électorale réelle.

La vraie question n'est peut-être pas de savoir si Kamto peut gagner. C'est de savoir combien de temps une démocratie peut se revendiquer telle en interdisant à ses opposants de jouer.

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