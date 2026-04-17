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Colombe à Bamenda, flèches tirées sur Yaounde
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CAMEROUN :: Colombe à Bamenda, flèches tirées sur Yaounde :: CAMEROON

Il faut toujours se méfier des discours trop polis. Surtout lorsqu’ils viennent de Rome.

Les cavaliers de l’Empire parthe maîtrisaient un art singulier : feindre la retraite, puis, dans le mouvement même du repli, décocher une flèche précise, silencieuse, mais dévastatrice.

Le pape n’a pas d’arc. Il a mieux : le verbe… et le symbole.

Son discours d’ouverture au Cameroun a rassuré les esprits pressés. Quelques égards protocolaires pour Paul Biya, une tonalité mesurée, et voilà certains déjà convaincus d’avoir reçu une caution morale venue du Vatican. Il n’en faut pas plus, dans ce pays, pour transformer une formule diplomatique en triomphe politique.

Erreur classique. Car le pape n’a rien validé. Il a rappelé. Et dans le langage de l’Église, rappeler, c’est déjà pointer du doigt — avec élégance, mais sans ambiguïté.

Quand il parle de justice, il désigne un manque.
Quand il évoque le bien commun, il souligne une défaillance.
Quand il insiste sur la responsabilité morale, il met chacun face à ses renoncements.

Ce sont des flèches.

Et elles visent juste, parce qu’elles s’adressent à des hommes qui comprennent parfaitement ce langage. Le pouvoir camerounais est rempli d’anciens élèves des écoles catholiques, de consciences formées à ces principes qu’on cite volontiers… à condition qu’ils ne s’appliquent pas trop.

Paul Biya lui-même n’est pas étranger à cette formation. Autant dire que le message ne peut pas être mal compris. Seulement… il peut être commodément ignoré.

Mais le pape ne s’est pas arrêté au verbe. À Bamenda, il a posé un acte. Un de ces gestes que personne ne peut officiellement contester, mais que tout le monde comprend. Le souverain pontife a lâché une colombe blanche.

Un symbole de paix, dira-t-on. Évidemment.

Mais dans une région marquée par la crise anglophone, ce geste n’est pas décoratif. Il devient une interpellation. Une question silencieuse, mais redoutable : qui, ici, retient encore la paix en captivité ?

Et lorsqu’il s’adresse à ceux « qui ont soif de justice », il ne distribue pas des mots pieux. Il confère une dignité morale. Il valide une attente. Il légitime une exigence.

Encore une flèche.

Pendant ce temps, autorités administratives, chefs traditionnels et élites locales assistent à la scène. Présents. Impeccables. Et, comme souvent, parfaitement silencieux.

Le premier discours était une mise en bouche. Bamenda est déjà autre chose : un déplacement du centre de gravité.

Car le temps diplomatique est une chorégraphie. On commence par rassurer. Puis on précise. Et parfois, à la fin, on tranche.

Le pouvoir camerounais, lui, préfère les paroles frontales : elles sont faciles à dénoncer, donc faciles à neutraliser. Mais les flèches de Parthe, elles, ne s’attrapent pas. Elles s’installent. Elles travaillent. Elles reviennent hanter ceux qui les ont reçues.

Alors la guerre prendra-t-elle fin ? Rien n’est moins sûr. Les symboles ne désarment pas les hommes.

Mais ils ont un défaut majeur : ils rendent le silence coupable.

Et dans un pays où l’on gouverne souvent par l’usure et l’habitude, il se pourrait bien que ce soit cela, au fond, le plus dangereux.

Pas une attaque frontale.

Mais une colombe lâchée…
et des flèches déjà en vol.

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